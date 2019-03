Diego Alves avalia estreia do Fla na Libertadores: "Espetacular"

Rubro-Negro venceu o San José por 1 a 0 na altitude

Com uma grande atuação de Diego Alves, o Flamengo estreou na Copa Libertadores com vitória após bater o San José por 1 a 0, com gol de Gabigol no segundo tempo. E após salvar a equipe da derrota em várias ocasiões, o camisa 1 exaltou a importância dos três pontos conquistados na altitude.

"Quando vem para um campo com altitude muito alta, afeta em todos os sentidos. Os jogadores sentem o desgaste, falta ar. O time fez um trabalho espetacular, seguimos aí com tudo", disse.

"É completamente diferente, o Campeonato Carioca ficou aí, os times querem competir, a Libertadores é mais difícil, não que a gente entre mais concentrados mas tem que ter mais atenção, uma atenção especial", completou.

Agora, o Flamengo recebe a LDU na quarta-feira (13), no Maracanã. No entanto, antes tem o clássico com o Vasco, sábado, pela Taça Rio.