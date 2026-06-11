Dida: "Entre a Copa do Mundo de 2002 e a Liga dos Campeões de 2003, escolho a segunda"

Nelson Dida, ex-goleiro do Milan de 2002 a 2010, participou do primeiro episódio do podcast "Derbyssimo Legens x MilanNews"





"Você pode ficar com apenas um troféu: Manchester 2003, Copa do Mundo 2002 ou Atenas 2007?

" "É uma escolha difícil (risos, ndr). Posso ficar com os três? Se tiver que escolher um, escolho a Champions de 2003, porque foi especial. Nos pênaltis, fui decisivo. A Copa do Mundo também é muito importante."

Você foi um líder silencioso: limitação ou força?

“Me senti muito bem. Silencioso no sentido de que nem sempre me comunico fora do futebol, mas em campo eu me comunicava com todos, antes e depois da partida. Silencioso apenas porque sou um rapaz muito tímido, não gostava de ficar diante das câmeras. Mas respondia a todas as perguntas dos jornalistas, sabia que fazia parte da minha vida. Mas vou te dizer a verdade, fiquei muito contente com tudo o que fiz na minha carreira”.

"Qual goleiro se parece com você hoje?

" "Falei antes do Mike (Maignan, ri, ndr). Eu o conheci quando ele chegou ao Milan, trabalhei um ano com ele. Ele tinha algo especial. Eu via nele uma força diferente. Criamos uma grande amizade. Acontecia que ele vinha treinar mesmo depois dos jogos, fazendo treinos específicos. Isso não é coisa de todo mundo."

O Milan para você é...

“Uma família”.