Nelson Dida, ex-goleiro lendário do Milan, treinou a equipe sub-17 e, em seguida, foi promovido para o time principal na temporada 2020-2021 como preparador de goleiros, contribuindo para o desenvolvimento de Gigio Donnarumma e Mike Maignan antes de deixar o clube. Durante uma entrevista ao Repubblica, ele falou assim sobre seu ex-aluno francês: “Desde que ele chegou ao Milan, nasceu uma amizade. Mike é uma pessoa excelente. É um jogador sempre concentrado, com uma incrível vontade de vencer. Este ano ele está indo muito bem, recuperou a forma. Tenho certeza de que ainda tem muito a oferecer ao Milan. Se Maignan está entre os melhores goleiros da Europa? Sim, também pela sua constância. Depois coloco Donnarumma. Outro que gosto é Raya, do Arsenal”.
Dida coloca Maignan entre os melhores da Europa: “Ao lado de Donnarumma e Raya”
