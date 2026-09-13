Dick Schreuder tira conclusão muito dolorosa após vexame do NEC

Tjaronn Chery faz soar o alarme após a dolorosa derrota por 3 a 0 do NEC para o SC Cambuur. Será preciso melhorar rapidamente na preparação para o duelo contra a Juventus, pela fase de liga da Europa League, na quinta-feira, essa é a conclusão do veterano.

Após o vexame na Frísia, Chery precisou 'respirar um pouco'. O meio-campista de 38 anos pareceu discutir com torcedores do NEC que viajaram para acompanhar a equipe no setor visitante, embora isso não tenha sido mencionado na conversa com a ESPN.

"O que mostramos no ano passado, não estamos mostrando mais neste ano. Todos nós temos que olhar para nós mesmos, juntar as cabeças e focar na quinta-feira. Muitos jogadores importantes saíram, e muitos jogadores novos chegaram. Eles ainda precisam se adaptar. É simplesmente abaixo do nível o que estamos mostrando juntos. Realmente não foi nada bom", lamentou Chery após a partida, em Leeuwarden.

Dick Schreuder estava particularmente abalado no intervalo, segundo Chery. "Se ele estava bravo? Sim, com razão. Eu também fiquei bravo. Alguns jogadores ficaram bravos. Isso é normal quando você joga futebol profissional. O que mostramos hoje é absolutamente inadmissível. Podemos fazer muito melhor."

"Acho que este foi, de longe, o pior jogo que eu também já treinei e vi. Acho que este é o pior jogo da minha vida como treinador", tirou Schreuder uma dura conclusão após o tropeço de sua equipe.

"O pior de tudo é que você vê zero intensidade, zero vontade de vencer. Acho que a intensidade é o mais importante na maneira como queremos jogar. Mas, se isso não está lá, fica difícil e não parece nada bom. Realmente precisamos fazer isso muito melhor", alertou o assustado treinador à sua equipe.

"No fim das contas, eu sou o treinador. Tenho que garantir que vamos fazer melhor e não nos apresentar dessa forma. Mas, enfim, como eu já disse: acho que este foi, de longe, o pior jogo que já treinei", disse Schreuder.