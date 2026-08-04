A ausência de Kodai Sano durante Olympiakos x NEC é um grande golpe para a equipe de Nijmegen. Dick Schreuder revela como foi o contato com o meio-campista, depois que ficou claro que ele poderia dar o passo rumo ao PSV.

“Sim, Sano não está com a gente”, começa Schreuder, em conversa com Noa Vahle, da Ziggo Sport. “Acho que isso já ficou claro para todo mundo. Ele me mandou uma mensagem hoje de manhã: posso falar com o senhor por um instante? Conversei rapidamente com ele e ficou claro que ele não queria jogar.”

Schreuder enfatiza que essa decisão partiu realmente do próprio Sano. “Sim, se ele não quer jogar, então não quer jogar. Isso ficou muito claro, ele não se sentia em condições de jogar. Dormiu mal, todos esses fatores pesaram.”

Na sequência, o técnico do NEC agiu rapidamente. “Nessa hora, sou bem direto e objetivo: se você realmente não quer jogar, escolho outro que queira jogar. Depois disso, conversamos rapidamente, e o mais prático foi que ele também deixasse o grupo. Para que o foco possa estar em hoje à noite, e é isso que eu também quero fazer.”

Mesmo assim, Schreuder obviamente esperava contar com Sano no confronto de ida e volta contra o Olympiakos. “Na verdade, isso também tinha sido combinado. No fim das contas, acho que não é conveniente falar sobre isso agora. De qualquer forma, todos nós estamos muito empolgados.”

“Agora, com certeza, tivemos de ajustar uma coisa ou outra. Você tem certas ideias na cabeça, até porque também estamos com desfalques na defesa. Então isso também acabou indo um pouco para a lata do lixo. Também vimos que, desde que foi decidido que ele ficaria, Sano foi titular em todos os jogos. Acho que teremos de observar com calma durante a partida que outras soluções posso encontrar.”

Dusan Tadic começa no banco de reservas do NEC na noite de terça-feira. Schreuder indica que, de outra forma, ‘coisas demais’ seriam mudadas. Além disso, ele quer manter Noé Lebreton mais avançado em campo. O duelo entre Olympiakos e NEC, pela terceira fase preliminar da Champions League, começa às 20h e terá transmissão ao vivo da Ziggo Sport 1.