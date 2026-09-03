Dick Schreuder deixa dois jogadores fora da lista do NEC para a Liga Europa

O técnico do NEC, Dick Schreuder, teve de deixar dois jogadores fora da lista da Liga Europa, informa a Voetbal International. Não há espaço nem para Adam Tahaui nem para Isak Hansen-Aarøen. Perr Schuurs, entre outros, está presente no grupo de 24 jogadores.
Schreuder precisou fazer escolhas, porque, apesar da saída de uma leva de jogadores, o clube também levou quatorze novos nomes ao Goffertstadion, incluindo Schuurs, que estava sem clube.
A vida de Schreuder também não foi facilitada por uma regra da UEFA, que determina que ao menos quatro jogadores formados no próprio clube devem estar na lista. Esses jogadores precisam ter atuado nessa formação por pelo menos três anos entre os 15 e os 21 anos.
Apenas Joep Geneste, Kevin Kers e Bram Nuytinck, hoje com 36 anos, cumprem essa exigência, o que faz com que uma vaga tenha de ser sacrificada e o tamanho da lista encolha de 25 para 24 jogadores.
Os recém-chegados Dennis Geiger e Delé Thomas foram incluídos na lista da Liga Europa, assim como outros reforços, como Ahmetcan Kaplan, Gabriel Brás, Emre Mor e Dusan Tadic.
Hansen-Aarøen entrou como reserva e somou minutos nas fases preliminares da Liga dos Campeões contra Olympiacos e FK Bodø/Glimt. Tahaui não esteve presente contra os gregos, mas atuou por alguns minutos no jogo de ida contra o Bodø.
Tanto o norueguês quanto o marroquino poderão, por enquanto, se concentrar totalmente na Eredivisie e na Copa da Holanda. O NEC joga no sábado contra o Feyenoord e abre sua campanha na Liga Europa em 17 de setembro, em Turim, contra a Juventus.
Lista do NEC para a Liga Europa:
Goleiros: Gonzalo Crettaz, Nikolas Polster, Joep Geneste.
Defensores: Gabriel Brás, Ahmetcan Kaplan, Perr Schuurs, Deveron Fonville, Bram Nuytinck, Philippe Sandler, Tobias Storm, Almugera Kabar.
Meio-campistas: Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro, Willum Willumsson, Dennis Geiger, Noé Lebreton, Tjaronn Chery.
Atacantes: Kevin Kers, Dusan Tadic, Kaj Sierhuis, Emre Mor, Clement Bischoff, Bryan Linssen, Delé Thomas.