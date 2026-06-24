Dick Schreuder confirma os rumores e esclarece sua situação no NEC

Dick Schreuder continuará no comando do NEC na próxima temporada, conforme o próprio técnico revelou nesta quarta-feira à revista Voetbal International. Já há algum tempo circulavam rumores de que Schreuder gostaria de permanecer no clube de Nijmegen.

No início deste mês, o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin já havia informado que Schreuder gostaria de permanecer na grande revelação da última temporada. Wilco van Schaik, diretor-geral, também havia afirmado anteriormente que Schreuder permaneceria “cem por cento” no NEC.

O técnico de 54 anos põe fim a todas as dúvidas — caso ainda haja alguma. “Tenho um contrato em vigor. Se tudo correr bem, haverá interesse pelo técnico, mas para mim nunca foi uma opção mudar de clube”, afirmou Schreuder.

Segundo ele, essa decisão já estava definida há muito tempo, principalmente porque ele ainda vê desafios suficientes no NEC, que disputará competições europeias na próxima temporada. “Já havia tomado essa decisão na minha cabeça há muito tempo”, começou ele.

“Estou muito animado para enfrentar esse desafio no NEC, com a aventura europeia incluída. Esse é realmente um grande desafio para o clube. Será a primeira vez para muitos, e já vimos em outros clubes que não estão acostumados a isso como as coisas podem acabar.”

Nesta temporada, ele e sua equipe surpreenderam a todos, terminando em terceiro lugar com um futebol atraente e garantindo assim a participação nas competições europeias.

Schreuder iniciou, nesta quarta-feira, com sua equipe os preparativos para a nova temporada, na qual o primeiro grande desafio será a classificação para a Liga dos Campeões. Sua equipe entra na terceira fase de qualificação do maior torneio europeu.