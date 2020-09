Dicas para apostar em Vasco x Bragantino e Ceará x Goiás

Confira as melhores dicas para ter lucro apostando nas partidas da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Enquanto a Libertadores ocupa o calendário e a atenção do mercado da bola, vamos analisar duas partidas do Brasileirão de times que não estão na competição continental e que podem trazer lucro dentro das suas estratégias de investimentos. O objetivo é manter o GREEN por mais uma semana!

Vamos dar uma olhada em Vasco da Gama x Red Bull Bragantino, que acontece em São Januário no domingo às 11h, e Ceará x Goiás, no Castelão no domingo às 18h15.

HORA DE RETOMAR O BOM FUTEBOL DOS DOIS LADOS

O de Ramón está em uma seca de gols que este time não está acostumado. Logo após a eliminação na Copa do pro , a partida deste domingo é fundamental para recuperar o anímico na Colina. Já o conseguiu acertar e renovar os contratos da maioria do seu elenco, o que traz certa tranquilidade.

A média do Vasco no Brasileirão aponta a um time ofensivamente perigoso: marca MAIS do que esperado (1.1xG para 1.5 gol marcado) e a excelente probabilidade de 13% de gol por finalização. Contra ataque muito forte, com 40% dos gols marcados assim. Jogando em casa, Cruzmaltino marcou primeiro em 80% dos jogos.

O Braga vem oscilando e tentando se afirmar no meio da tabela. Ainda marca MENOS do que esperado (1.33xG para 1.27 gol marcado) e sofre MAIS gols que esperado (1.37xGA para 1.64 gol sofrido). Mas é um time que trata bem a bola e 50% dos seus gols foram marcados em ataques posicionais. Como visitante, marcou primeiro em 17% dos jogos.

Probabilidades apontam vitória do Vascão com 47%, empate 26% e do Massa Bruta com 29%. Minha dica é back no Over 1.5 que tem 80% de probabilidade.

UMA PARTIDA QUE PROMETE GOLS

Com 100% de aproveitamento em jogos eliminatórios no ano, o se volta ao Brasileiro depois de eliminar o Brusque na e de acertar o reforço do goleador da , Saulo (ex Volta Redonda). Já o Esmeraldino teve duas semanas para treinar, mesmo tendo seu técnico se recuperando de Covid no período.

Mesmo tendo média de 10% de probabilidade de gol por finalização, o ataque do Ceará marca MENOS que esperado: 1.12xG para 1.09 gol marcado. Time perigoso no contra ataque e nas jogadas de bola parada, responsáveis por 33% dos gols do Ceará no campeonato. Time de Guto Ferreira marcou primeiro em 67% dos jogos como mandante.

O precisa voltar a vencer para sair da lanterna, e os números podem inspirar o time de Thiago Larghi: média de 0.95 gol esperado para 1.43 gol marcado, sendo que 57% dos 9 gols do time no campeonato tiveram origem em jogadas de bola parada. Como visitante, Goiás nunca saiu na frente do placar.

Alta vantagem pro Ceará que tem 52% de probabilidade de vitória, com 25% pro empate e 23% de vitória do Goiás. Minha dica é back no Over 1.5 que tem 84% de probabilidade.