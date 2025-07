Dibu Martinez inicia pré-temporada com o Aston Villa em meio à novela com o Manchester United

Argentino retorna ao clube enquanto especulações sobre uma possível saída seguem movimentando os bastidores

O QUE ACONTECEU?

O goleiro Emiliano Martínez, campeão do mundo com a Argentina, parecia estar de saída do Aston Villa ao se despedir emocionado da torcida no fim da temporada 2024/25. Naquele momento, uma transferência parecia certa.

O CONTEXTO

Mas o Aston Villa não está mais sob pressão das regras de Fair Play Financeiro da Premier League, após vender sua equipe feminina. Martínez tem contrato com o clube até 2029 e, por enquanto, segue vinculado ao time de Birmingham.

Getty

VOCÊ SABIA?

Martínez teria recusado propostas da liga da Arábia Saudita porque ainda quer jogar em alto nível na Europa. O Manchester United estaria de olho nele para substituir André Onana, que se recupera de uma lesão no tendão.

SAIBA MAIS

Mesmo com os problemas recentes do Manchester United e a ausência de competições europeias na próxima temporada, Martínez estaria disposto a ouvir uma proposta oficial do clube. Ele vê com bons olhos a possibilidade de vestir a camisa dos Red Devils.

Getty/GOAL

O QUE VEM POR AÍ PARA DIBU MARTÍNEZ?

Por enquanto, nada mudou. Martínez já voltou aos treinos de pré-temporada com o Aston Villa. O time de Unai Emery enfrenta o Walsall nesta quarta-feira (16) e, depois, viaja para a Alemanha e os Estados Unidos para amistosos de preparação.