Díaz destaca: Arbeloa descarrega sua raiva contra o trio do Real... e a punição é imediata

O técnico espanhol Álvaro Arbeloa tomou uma decisão decisiva nos bastidores do Real Madrid antes do esperado confronto contra o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, após ter manifestado seu descontentamento com o desempenho de alguns de seus jogadores durante a última partida da equipe na La Liga contra o Real Mallorca, na qual o Real Madrid foi derrotado por 1 a 2.

De acordo com reportagens da imprensa espanhola, Arbeloa decidiu excluir três jogadores da escalação titular e colocá-los no banco de reservas para o confronto de terça-feira, após considerar que eles não apresentaram o nível exigido na última partida.

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O técnico do Real Madrid pretende contar com uma escalação que inclui Lunin, Trent, Hojlund, Rüdiger, Carreras, Chouameni, Güler, Valverde, Thiago, Vinícius e Mbappé, enquanto o trio Eduardo Camavinga, Manuel Ángel e Brahim Díaz ficará no banco de reservas, em uma medida descrita dentro do clube como uma punição técnica direta que visa enviar uma mensagem clara aos jogadores sobre comprometimento e disciplina.

Arbeloa está ciente de que a partida no Santiago Bernabéu será um verdadeiro teste à capacidade da equipe de competir na Europa, especialmente após o declínio no desempenho nas últimas semanas.

O técnico espanhol busca restaurar a disciplina tática e construir uma equipe mais coesa nas fases decisivas da temporada, apesar do pouco tempo e dos muitos desafios.

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Dentro do vestiário, os jogadores estão cientes da magnitude da responsabilidade, já que fontes próximas ao clube indicam que a autocrítica está presente com força, e que todos sabem que a continuidade do desempenho instável tornará as chances de conquistar os grandes títulos quase impossíveis.

Caso o Real Madrid não consiga conquistar um dos dois grandes títulos, a Liga ou a Liga dos Campeões, a diretoria do clube se prepara para tomar decisões drásticas, incluindo a saída de alguns nomes de destaque e a contratação de novos astros, no âmbito de um plano de reconstrução da equipe.

Arbeloa, por sua vez, sabe que seu futuro está ligado aos resultados das próximas semanas e que somente a conquista de títulos garantirá sua permanência no comando técnico da equipe principal, em um momento em que busca se afirmar como um treinador de elite no continente europeu.