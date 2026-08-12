O Real Madrid venceu o amistoso diante do Deportivo La Coruña por 1 a 0, no confronto que reuniu as duas equipes na noite desta quarta-feira, no estádio Abanca Riazor, dentro da preparação de ambas para o início da nova temporada.

Apesar do começo equilibrado, com relativa vantagem para os donos da casa e tentativas tímidas por parte do Real Madrid, o time merengue conseguiu marcar o único gol da vitória aos 45+1 minutos, por meio de Brahim Díaz, que aproveitou um contra-ataque rápido conduzido por ele após uma defesa espetacular do goleiro Andriy Lunin em um escanteio perigoso do Deportivo.

Lunin lançou uma bola longa com as mãos para Díaz, que partiu com ela do meio-campo até a área dos donos da casa, sob a marcação dos defensores do La Coruña, antes de mandá-la para as redes e comemorar à sua maneira característica.

O Real Madrid dominou o desenrolar do jogo durante longos períodos do confronto, apoiado em passes rápidos e na posse de bola, e em uma das jogadas conseguiu invadir a área adversária com um lance técnico bem executado, mas o cruzamento de Dumfries saiu fraco e sem condições de aproveitamento, deixando seus companheiros incapazes de completar a jogada.

O time por pouco não ampliou o placar em mais de uma ocasião, não fosse a atuação de destaque do goleiro do Deportivo, Leo Román, que defendeu com maestria uma tentativa perigosa de Endrick, enquanto o árbitro anulou um segundo gol do time merengue, marcado por Carlos Espí, por impedimento, após um passe preciso de Camavinga.

Do outro lado, o Deportivo tentou voltar ao placar aproveitando a entrada de um grande número de reservas, e as movimentações da dupla David Mella e Mario Soriano representaram claro perigo para o gol de Lunin.

Antes do apito final, os donos da casa buscaram o gol de empate após tomarem posse da bola, mas uma intervenção decisiva de Dumfries impediu um chute certeiro de uma posição promissora, e o Real Madrid saiu com uma importante vitória moral, que reflete a prontidão de seus jovens jogadores antes do início dos compromissos oficiais.

Com essa vitória, o Real Madrid segue sua preparação com a moral elevada antes do começo das competições oficiais.