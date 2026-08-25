A tristeza tomou conta do clube Pyramids após a morte do general Hisham Zeid, diretor do departamento de partidas do clube, nesta terça-feira, depois de sofrer uma crise de saúde repentina nos últimos dias, na sequência da qual foi transferido para um dos hospitais de Nova Cairo antes de falecer.

A diretoria do clube Pyramids, o comitê executivo e todos os funcionários do clube lamentaram a morte do falecido general, expressando o seu profundo pesar pelo seu falecimento e apresentando as condolências à sua família e aos seus entes queridos, rogando a Deus Todo-Poderoso que o acolha em Sua vasta misericórdia.

O clube destacou que Hisham Zeid era um dos profissionais reconhecidos pela sua dedicação e empenho no trabalho, e ofereceu muito ao Pyramids durante os anos em que assumiu a responsabilidade pela direção das partidas, tendo desempenhado um papel de destaque na organização e gestão dos jogos da equipe.

O Pyramids apresentou as suas mais sinceras condolências à família do falecido, rogando a Deus que o acolha em Seu vasto paraíso e que conceda aos seus familiares paciência e conforto, na sequência da sua partida, que deixou um clima de tristeza dentro do clube.

O clube anunciou que a oração fúnebre pelo general Hisham Zeid será realizada no final da tarde de hoje, e que o seu corpo será sepultado no cemitério da família.