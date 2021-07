Dia Nacional do Futebol: por que o 19 de julho comemora o esporte no Brasil?

O dia foi escolhido em homenagem ao primeiro clube de futebol do país, o Sport Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900

Você sabia, torcedor, que no dia 19 de julho é comemorado o Dia Nacional do Futebol no Brasil? Todo mundo sabe que o futebol é um dos esportes mais populares do mundo e, no nosso país, o futebol é conhecido por ter marcado gerações, principalmente pelas cinco Copas do Mundo conquistadas.

Fato é que esse esporte nasceu na Inglaterra, em 1863, e só foi introduzido como conhecemos no Brasil por Charles Miller, em 1894. Um tempo depois, foi realizada a primeira partida no país: Companhia Ferroviária São Paulo Railway contra Funcionários da Companhia de Gás, as equipes foram formadas por alguns ingleses que moravam em São Paulo.

O dia 19 de julho foi escolhido como Dia Nacional do Futebol pela CBF no ano de 1976, em homenagem ao primeiro clube de futebol do país, o Sport Clube Rio Grande, da cidade de Rio Grande (RS), fundado em 19 de julho de 1900.

O Brasil é, ainda, o país de ninguém mais, ninguém menos que o melhor jogador de todos os tempos: Edson Arantes do Nascimento, o Péle, que impressionou o mundo com suas habilidades. A grandeza do futebol brasileiro não para por aí, no entanto, já que produzimos outros grandes nomes como Garrincha, Leônidas da Silva, Nilton Santos, Didi, Carlos Alberto Torres, Ademir da Guia, Jairzinho, Zico, Rivelino, Gérson, Tostão, Sócrates, Falcão, Careca, Romário, Ronaldo e Ronaldinho, que fizeram sucesso em nosso futebol e no resto do mundo.

Ronaldo Nazário, o “Fenômeno”, liderou por alguns anos a artilharia em Copas do Mundo. O brasileiro tinha o recorde com 15 gols marcados em Mundiais até 2014, quando foi ultrapassado pelo alemão Miroslav Klose, com 16 gols.

Os times brasileiros também são conhecidos por encantar o mundo no passado. O Santos da década de 1960 de Pelé, Pepe e Coutinho encantou a todos ao conquistar dois títulos mundiais de clubes, em 1962 e 1963.

Mesmo assim, o futebol ainda reserva surpresas - algumas delas contra o maior campeão do Mundo da história. Quem imaginaria que, em 2014, o Brasil sofreria um dos maiores vexames da história do futebol, ao sofrer o infame 7 a 1 para a Alemanha na semifinal em pleno Mineirão? E que essa era uma história que se repetia 64 anos depois já que, em 1950, a seleção brasileira perdeu para o Uruguai diante de um Maracanã lotado, na final daquela Copa do Mundo?

O futebol no Brasil movimenta a paixão de milhões de torcedores por seus clubes e pela seleção. As cinco Copas do Mundo se tornaram a mais importante conquista do país no futebol mundial.

O futebol continua e vai continuar despertando grandes emoções nesses torcedores apaixonados por esse esporte.