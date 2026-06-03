Di Marzio dá uma grande notícia sobre o futuro de Justin Bijlow

Justin Bijlow continuará defendendo a baliza do Genoa após a pausa de verão, garante Gianluca Di Marzio. O jornalista italiano informa que o clube da Série A exerceu a opção de renovação do contrato do goleiro holandês, que está prestes a expirar, garantindo assim a permanência de Bijlow até meados de 2029 no time que terminou a última temporada na 16ª posição.

Vários meios de comunicação italianos já haviam noticiado no final de abril que o Genoa planejava oferecer um novo contrato de três anos a Bijlow. Mais de um mês depois, verifica-se que a opção prevista no contrato de seis meses assinado em janeiro foi exercida.

Bijlow (28) demonstrou-se regularmente propenso a lesões no Feyenoord e, entretanto, havia perdido a disputa pela titularidade para Timon Wellenreuther. O Genoa ofereceu uma solução e contratou o goleiro no início deste ano por seis meses.

O goleiro, que deixou o Feyenoord, encerrou a temporada com dezesseis partidas disputadas. Em parte graças ao bom desempenho de Bijlow, o Genoa conseguiu se manter na Série A.

Recentemente, também houve notícias decepcionantes para Bijlow. O técnico da seleção, Ronald Koeman, não o convocou para a próxima Copa do Mundo. Bart Verbruggen, Mark Flekken e Robin Roefs foram incluídos na seleção definitiva para a Copa do Mundo.

Após a Copa do Mundo, Bijlow continuará, portanto, como jogador contratado pelo Genoa, que disputará o campeonato italiano de primeira divisão pelo quarto ano consecutivo.

Bijlow está vivendo sua primeira aventura no exterior. Há alguns anos, ele estava prestes a assinar com o Southampton, mas após o exame médico e as dúvidas que surgiram, a transferência para a Inglaterra acabou não se concretizando.