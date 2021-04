Di María revela conversas com Messi e fala sobre drama familiar em roubo à sua casa

O argentino disse ter conversas constantes com o craque do Barcelona e garantiu estar feliz em Paris

Angel Di María não esconde o sonho de levar a parceria de seleção argentina com Lionel Messi para o PSG. O camisa 10 do Barcelona, vale destacar, vê o seu vínculo com os catalães acabar no final desta temporada e ainda não resolveu o seu futuro.

Perguntado sobre a possibilidade de atuar ao lado de Messi no PSG, Di María desta vez relembrou e respeitou o vínculo atual do amigo com o Barcelona, mas não conseguiu esconder o sorriso ao sonhar com a possibilidade.

“De toda a minha carreira, dentro de tudo o que eu já vi, o Leo (Messi) é de outro planeta”, disse para o BeIN Sports. Contar com ele, como companheiro de time, seria maravilhoso”.

“Mas ele é jogador do Barcelona, tem um contrato. Depois disso vamos ver. Eu falo muito com ele e sempre vou falar para ele que o mais importante é sua felicidade, e sua família. É difícil dizer algo a mais”.

Di María também falou sobre como está sua família, após o tenso roubo que aconteceu em sua casa durante um jogo recente do PSG: “Está melhorando. Minha esposa ainda estava abalada por alguns dias, mas é normal. Esta é a segunda vez (quando jogava no Manchester United, sua casa também foi assaltada). Não é fácil. Mas como eu disse antes, estou feliz aqui. O mais importante é que minha família está se sentindo bem”.