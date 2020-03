Di María desbanca estrelas como maior garçom da elite europeia

Argentino do PSG é quem mais dá assistências dentre os jogadores das cinco principais ligas europeias

Com Neymar, Mbappé, Icardi e Cavani, muitas vezes Di María é esquecido entre tantas estrelas do . Sem tanta mídia e ações fora de campo, o argentino muitas vezes não aparece tanto para a imprensa ou para a torcida, mas quando está dentro das quatro linhas, a história começa a ser diferente.

De acordo com números levantados pelo CIES, observatório internacional de futebol, o meia do PSG é o jogador que mais criou oportunidades de gol para seus companheiros entre as cinco principais ligas europeias no ano passado, com 32 chances criadas no total.

Com esses números, o ex- desbancou nomes como Thomas Muller, do de Munique (31 chances criadas), Lionel Messi, do (29), Kevin de Bruyne, do (28) e Papu Gómez, do (22).

Se levarmos em consideração os últimos cinco anos, os números de Di María são ainda mais surpreendentes. Apenas Lionel Messi superou o garçom oficial do PSG, com 158 oportunidades criadas pelo seis vezes melhor do mundo contra 109 criadas pelo craque do PSG.