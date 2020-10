Dez pontos em 21 disputados: Corinthians registra pior início de Brasileiro jogando na Arena

Fator campo não tem feito a diferença para o Timão no torneio nacional em 2020, diferentemente dos anos anteriores

Caiu em Itaquera já era? A frase que fez sucesso nas arquibancadas da Arena nos últimos anos não está fazendo sentido neste início de Campeonato Brasileiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nos sete jogos disputados até aqui na agora batizada Neo Química Arena pela competição, o time alvinegro acumulou duas vitórias ( e ), quatro empates ( , , e ) e uma derrota ( ).

Mais times

Os dez pontos em 21 disputados representam o pior início de campanha dos paulistas atuando no estádio em jogos do Brasileirão desde a inauguração da Arena, em 2014.

O ano da no inclusive era até aqui o de menor desempenho do nos sete primeiros jogos disputados em Itaquera pelo Brasileirão, com 14 pontos em 21 possíveis. Na ocasião, a equipe ganhou quatro jogos (Inter, Palmeiras, e ), empatou dois (Bahia e ) e perdeu um ( ).



Em 2015, ano do hexa, o Timão largou em Itaquera com seis vitórias (Inter, , , -PR, e ) e uma derrota (Palmeiras), somando 18 pontos em 21 possíveis.

Nos dois anos seguintes o desempenho foi ainda melhor, com o Corinthians somando seis vitórias e um empate nos sete primeiros jogos disputados em Itaquera (19 pontos em 21).





Em 2016, o time alvinegro derrotou Ponte Preta, Santos, Coritiba, Botafogo, e e empatou com o . Já em 2017, ano do hepta, passou por Santos, , , Bahia, Botafogo e Ponte e empatou com a .

Nos dois últimos anos, por outro lado, o desempenho nos sete primeiros jogos na Arena caiu, com 15 pontos conquistados (ainda assim cinco a mais do que nesta temporada).

Em 2018, o Corinthians venceu Fluminense, Palmeiras, e Botafogo e empatou com Ceará, Santos e em casa. No ano seguinte, derrotou , São Paulo, e Bota e empatou com Grêmio, Flamengo e Palmeiras.

Mais artigos abaixo

O desempenho fraco como mandante mantém o Corinthians próximo da zona da degola do Brasileirão 2020. Após o empate por 1 a 1 com o Santos, nesta quarta-feira, a equipe alvinegra soma apenas 15 pontos após 14 rodadas.

A reação terá que vir como visitante - o Timão visita o Ceará, no dia 11, e o Furacão, no dia 14. O reencontro com a Arena será apenas no dia 18, diante do Flamengo.