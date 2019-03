Dez anos depois, Inglaterra volta a emplacar quatro nas quartas da Champions

Manchester City, Liverpool, United e Tottenham estão entre os últimos oito representantes da Liga em 2018/19

As partidas pelas oitavas de final da foram encerradas nesta quarta-feira (13), promovendo surpresas e uma mistura de equipes inusitadas classificadas para as quartas de final, cujo sorteio dos confrontos será realizado nesta sexta-feira (15).

Um fato curioso sobre as equipes classificadas é que a , país do futebol mais rico do mundo, está sendo representada por quatro times nesta fase após dez anos.

Na temporada 2008/09, equipes inglesas eram a maioria na fase das quartas de final da Champions League. Os duelos da fase foram entre: x , x , x , x de Munique.

Os ingleses tomaram conta! 🏴🏴🏴



É a UEFA Premier League! 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/oDfMMzA1iS — Goal (@GoalBR) March 13, 2019

Já nesta edição de 2018/19, os clubes da terra da Rainha classificados são: Liverpool, Manchester United, e .

Em 2012/13, a conseguiu um feito parecido, tendo três equipes representando o país na fase das quartas de final: Barcelona, Málaga e . Nas quatro edições seguintes, os três espanhóis que marcaram presença na fase foram os Blaugranás, os Merengues e o .

Outro fato curioso sobre esta edição da Champions é que, após 11 anos, Bayern de Munique e Real Madrid não vão juntos para as quartas de final do torneio. O primeiro perdeu para o Liverpool nesta quarta-feira por 3 a 1, enquanto os Merengues foram superados pelo .