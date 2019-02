Deyverson pede desculpas por cusparada em corintiano

Atacante foi expulso após substituir Borja no segundo tempo e cuspir em Richard

Após a derrota do Palmeiras para o Corinthians por 1 a 0 no úlimo sábado (2), Deyverson pediu desculpas a Richard depois de cuspir no volante já no fim do clássico disputado no Allianz.

"Estou aqui para pedir desculpas pelo acontecimento de hoje a tarde. Infelizmente, depois de sofrer uma entrada dura, acabei perdendo a cabeça e cometi um erro. Peço desculpas ao Richard, jogador do Corinthians, aos meus companheiros, comissão técnica, aos torcedores do Palmeiras e a todos que estavam assistindo ao jogo. Sei que, dentro de campo, sou exemplo para muitas pessoas e estou muito triste e arrependido pelo que aconteceu. Não acontecerá novamente e vou continuar trabalhando muito para voltar a dar alegrias para a torcida do Palmeiras", escreveu o jogador.

O centroavante do Verdão esteve em campo apenas 28 minutos, pois substituiu Borja aos 14 da segunda etapa, e foi expulso aos 42.

Questionado sobre a atitude do atacante, Felipão concordou com o cartão vermelho e disparou: "Se foi isso (cusparada), foi bem expulso. Isso é o mínimo que o árbitro poderia fazer. Se foi isso tem que ser expulso não uma vez, mas três vezes. Tem que ter respeito", disse o técnico.