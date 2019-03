Deyverson desabafa após gol e retorno: "minhas falhas prejudicaram o Palmeiras"

Atacante fez o terceiro gol alviverde em duelo com o Melgar pela Copa Libertadores

Deyverson deixou o gramado do Allianz Parque satisfeito e feliz nesta terça-feira. O atacante ficou mais de um mês longe da torcida por conta de suspensão recebida no por conta de cusparada no clássico com o . De volta, completou o placar de 3 a 0 contra o pela .

Depois do jogo, o centroavante comemorou o retorno e recnheceu as falhas que comete. Deyverson encerrou 2018 como peça importante, mas os problemas extracampo dificultaram sua participação neste início de temporada, em que o time paulista enfrenta problemas para fazer gols.

"Estou muito feliz. Minhas falhas prejudicaram muito o . Sou muito hiperativo, eu erro como todo mundo. Mas estou aprendendo. Isso me prejudica, prejudica minha imagem, o Palmeiras e o treinador", disse o jogador ao Fox Sports.

O centroavante foi titular contra o Melgar e fez seu gol aos 26min do segundo tempo. Como Borja vem recebendo críticas pelas chances desperdiçadas, Deyverson pode assumir de vez um lugar no ataque alviverde quando a suspensão no se encerrar na última rodada da fase de grupos.

"Venho trabalhando para ajudar minha equipe e esta torcida maravilhosa. Estou aprendendo para não cometer os erros que venho cometendo", avisou.