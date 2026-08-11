Dévy Rigaux quer se desfazer imediatamente destes 6 jogadores no Feyenoord

É liquidação no Feyenoord, como destaca Mikos Gouka no Algemeen Dagblad. O diretor técnico Dévy Rigaux quer reforçar o elenco de Roterdã em várias posições, mas, para isso, primeiro será preciso concretizar transferências de saída.

Por isso, seis jogadores estão na vitrine, sendo o nome mais chamativo o de Anel Ahmedhodzic. O zagueiro chegou no verão passado por cerca de sete milhões de euros, vindo do Sheffield United, mas ainda não deixou uma impressão inesquecível.

Também por causa do alto salário que Ahmedhodzic recebe, a diretoria do Feyenoord entende que o melhor é que ele saia, também levando em conta o fato de que, por enquanto, ele não está na disputa por uma vaga no time titular sob o comando do técnico Giovanni van Bronckhorst. Na visão do clube, sua posição como reserva pode ser ocupada de forma melhor por um jovem talentoso.

Também para Casper Tengstedt, como se sabe, não há mais futuro no Feyenoord. O dinamarquês é atualmente a quarta opção para a posição de centroavante, atrás de Ayase Ueda, Nacho Ferri e Shaqueel van Persie. Na temporada passada, mais de seis milhões de euros ainda foram pagos ao Benfica por Tengstedt.

Além disso, Luka Ivanusec, Bart Nieuwkoop, Jordan Lotomba e Stéphano Carillo estão cotados para sair. Em suas posições, todos já contam com opções melhores disponíveis e, por isso, o melhor é abrir espaço na folha salarial.

Enquanto isso, Rigaux procura claramente um ponta extra, diante da saída de Leo Sauer. Também para a lateral esquerda ainda precisa chegar um reforço, já que tanto Jordan Bos quanto Gijs Smal estão atualmente fora de ação. O zagueiro central Mika Mármol ainda cumpriu muito bem essa função no domingo, contra o Sparta (vitória por 1 a 0).

Além disso, Rigaux ainda quer adicionar um goleiro ao elenco. Com Tjark Ernst, um substituto para Timon Wellenreuther já foi contratado, mas com Liam Bossin há apenas um verdadeiro goleiro reserva.