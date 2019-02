Deu, Chelsea: Hazard precisa pensar em si e acertar com Real Madrid

Apesar dos títulos conquistados na Inglaterra, é hora do meia belga pensar em um legado maior

Segundo apurado pela Goal, Eden Hazard tem esperanças de que irá conseguir trocar o Chelsea pelo Real Madrid. E embora ainda não fale publicamente sobre o assunto, a vontade do belga parece cada vez mais clara.

E enquanto chegamos próximo do fim da sétima temporada de Hazard dentro do Stamford Bridge, o camisa 10 encontra-se em uma posição curiosa: ao mesmo tempo em que é um dos jogadores mais admirados da Inglaterra, ainda passa a impressão de que não atingiu o seu melhor.

Desde que chegou ao Chelsea, em 2012, Hazard conquistou dois títulos de Premier League, uma Europa League, uma FA Cup e uma Copa da Liga. Um currículo de respeito, mas aos 28 anos não chega a ser mais impressionante na comparação com as 24 primaveras de Cristiano Ronaldo no momento em que deixou o Manchester United para vestir a camisa do Real Madrid (três vezes a Premier League, uma FA Cup, duas Copas da Liga, uma Champions League e o Mundial de Clubes).

O Madrid construiu o seu domínio na Champions League, a partir de 2010, focando todas as suas bases em Cristiano Ronaldo. E o final da temporada pode representar a última chance para Eden Hazard revigorar a sua carreira e criar o seu próprio legado.

(Foto: Getty Images)

A narrativa da atual temporada mostra um Hazard retornando no auge após a Copa do Mundo, mas o seu rendimento sofreu queda no Chelsea, apesar do bom início sob o comando de Maurizio Sarri. Hoje, o belga é o terceiro jogador da Premier League que atingiu, mais rapidamente, dois dígitos entre gols e assistências em uma única campanha – atrás apenas de Cesc Fábregas ainda na época do Arsenal e Dennis Bergkamp, também pelos Gunners.

Jogador Temporada Jogos Fabregas 2009-10 17 Bergkamp 1997-98 20 Hazard 2018-19 21 Bergkamp 1998-99 22 Henry 2004-05 22 Rooney 2010-11 22 Cantona 1992-93 22 Adebayor 2011-12 22

*Jogadores que mais rápido alcançaram um mínimo de 10 gols e assistências em uma remporada

Um desempenho de elite para um jogador que muitas vezes precisa resolver tudo sozinho pelos Blues. O problema, no entanto, está na caça sofrida pelos defensores. Até o momento, foram 71 faltas sofridas – mais do que qualquer outro atleta na Premier League. Caso realmente acerte com o Real Madrid, Hazard encontrará na Liga Espanhola um torneio que dá mais espaço para os jogadores mais criativos.

Mais proteção e mais troféus? É um cenário ideal para qualquer um.

A carreira como jogador de futebol é curta, e o tempo corre antes de Hazard fazer a sua contribuição maior. O Real Madrid precisa de Hazard e o Hazard precisa do Real Madrid. É hora de deixa-lo, Chelsea. O legado do craque belga pode depender disso.