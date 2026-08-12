Detalhes da conversa: Álvarez explica sua posição e resposta contundente de Simeone

O argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, conversou com seu compatriota e treinador Diego Simeone, antes do treino da equipe madrilenha nesta quarta-feira, para explicar seu desejo de deixar o Atleti.

Diversas reportagens da imprensa indicaram que Álvarez está pressionando fortemente para se transferir ao Barcelona, durante a atual janela de transferências de verão, em meio à insistência do Atlético de Madrid em mantê-lo em seus quadros.

Durante sua participação com a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2026, Álvarez declarou seu desejo de deixar o Atlético de Madrid para realizar seu sonho, o que acendeu a fúria dos dirigentes do Atlético de Madrid e os fez insistir em sua permanência.

Simeone havia esclarecido sua posição no último sábado, antes do amistoso contra o Manchester City, dizendo: "A situação está totalmente clara, o clube tomou uma decisão que Miguel Ángel (Gil Marín, diretor-executivo do clube) explicou de forma detalhada. Estamos muito felizes com o Julián e, do ponto de vista esportivo, vamos ajudá-lo a continuar evoluindo e melhorando, e a retribuir o muito que ele nos ofereceu nos últimos dois anos, que foi realmente muita coisa".

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Simeone e Julián chegaram ao campo de treinamento muito cedo, e o treinador cumprimentou os jogadores que ainda não havia visto, incluindo Álvarez, Baena e Llorente, algo habitual depois das férias.

Naquele momento, houve uma conversa entre Álvarez e Simeone, na qual o atacante explicou a situação ao treinador, que conta com o jogador para a próxima temporada.

De acordo com as fontes do jornal catalão, a conversa foi amistosa, mas o treinador argentino insistiu que a decisão cabe ao clube e que, na condição de treinador, ele só pode oferecer ajuda do ponto de vista esportivo.

Já Julián Álvarez foi acompanhado por seus dois representantes, Fernando Hidalgo e Sergio Díaz, que estão em Madri com o atacante para tentar resolver seu futuro, apesar de o Atlético de Madrid ainda rejeitar a ideia por completo.