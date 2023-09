Destinadas a Jogar! Novo documentário do FIFA+ revela a incrível ascensão do futebol feminino na Arábia Saudita enquanto nomes importantes tentam criar um legado

Conheça o novo documentário, realizado em parceria com a FootballCo, que conta a história da construção da seleção feminina saudita

Era 2019 quando a Federação de Futebol da Arábia Saudita (SAFF) inaugurou seu Departamento de Futebol Feminino para profissionalizar a categoria e oferecer uma plataforma para mulheres e garotas investirem em seus sonhos.

Depois de criar o departamento, a SAFF também realizou sua primeira competição de futebol feminino, a Women's Community Football League, a primeira a ser realizada em campos de metragem oficial e que logo se tornou uma sensação. Desde então, o futebol feminino na região tem crescido significativamente, com a segunda temporada da Premier League Saudita Feminina começando no próximo dia 13 de outubro.

O avanço do futebol da região tem sido tão impressionante quanto rápido. Menos de dois anos desde sua primeira competição, o país fundou sua seleção nacional, que recentemente fez sua primeira partida.

Al Bandary Mubarak marcou o primeiro gol da Arábia Saudita feminina no triunfo por 2 a 0 sobre Seychelles, em fevereiro do ano passado. A partir daí, foi só evolução. Na verdade, chegar à Copa do Mundo de 2027 agora é o grande objetivo.

Assim, em parceria com a FIFA e SAFF, a FootballCo recebeu acesso total para contar a fascinante história da seleção feminina do país, que visa inspirar novas gerações a seguirem no futebol.

Entrevistas exclusivas, bastidores de jogos e da vida pessoal das jogadores estão presentes no novo documentário que mostrará a jornada percorrida para criar uma seleção feminina praticamente do zero. Você entenderá o que a equipe significa para os envolvidos - e para a Arábia Saudita como um todo.

Destined to Play: The Untold Story of Saudi Women’s Football já está disponível para ser assistido no FIFA+.