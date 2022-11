Barcelona embalou de vez? Os destaques da 3ª rodada da fase de grupos da UWCL

Grande exibição das Culés, decepção alemã, competitividade italiana, retomada francesa e liderança inglesa marcaram a rodada da Champions Feminina

Na última quarta-feira (23) e quinta-feira (24), a fase de grupos da Champions League feminina 2022/23 chegou ao meio da disputa. Soberano na liderança do Grupo D e sob os olhares de quase 47 mil pessoas no Spotify Camp Nou (um novo recorde de público nesta fase da competição), o Barcelona mostrou paciência e muita qualidade para bater o Bayern de Munique por 3 a 0.

É clichê apontar que uma partida de futebol dura 90 minutos e que lapsos de concentração, principalmente contra grandes adversários, custam caro, mas é a pura realidade. O Bayern fez um bom primeiro tempo, dificultando a fluidez do meio de campo das donas da casa, mas não conseguiu manter o ritmo nos 45 minutos finais. Além disso, teve oportunidades, principalmente em transição, mas não as soube aproveitar.

Por outro lado, o Barcelona não se frustrou e manteve seu DNA, trocando passes desde a saída de bola, movimentando pelo meio e abrindo o jogo quando necessário, visando forçar erros e gerar espaços no sistema defensivo.

A trinca formada por Keira Walsh, Patri Guijarro e Aitana Bonmatí vem aprimorando o entrosamento a cada exibição, o que ficou claro neste duelo. A última foi uma das melhores em campo, dominando a intermediária ofensiva e a entrelinha. Além disso, vale destacar a brasileira Geyse, que inaugurou o placar e ainda deu assistência para um belo gol de Claudia Pina. Para não passar batido, Fridolina Rolfö e Mapi León também fizeram grande jogo.

O início de temporada no Campeonato Espanhol foi com algumas oscilações, mas, pelo desempenho recente na liga e agora na Champions, é possível dizer que o Barça embalou e vem ganhando solidez.

Jogando fora de casa, o Wolfsburg também contribuiu para decepção alemã na rodada ao empatar com a Roma. As Lobas, que perderam os 100% de aproveitamento na temporada (considerando todas as competições), enfrentaram um adversário muito ligado e aguerrido. Se as visitantes entraram com rotação baixa, as italianas morderam desde o princípio e saíram na frente logo no início, graças à artilheira Valentina Giacinti.

Estreante em competições europeias, a Roma precisava de um grande duelo para provar seu nível. A atuação não foi perfeita, mas a equipe foi bastante competitiva, principalmente na defesa, que trabalhou muito para reduzir a influência das excelentes peças de criação do Wolfsburg.

Aliás, pelo que vimos da Juventus na temporada passada (e na atual) e agora da Roma, é possível dizer que o futebol italiano vem em ótimo caminho de evolução. Ainda está atrás das quatro principais ligas – Inglaterra, Espanha, França e Alemanha –, mas vem reduzindo a distância para a concorrência.

Depois de duas rodadas de tropeços, Lyon e PSG conheceram a primeira vitória no torneio. Ainda que Zürich e Vllaznia, seus respectivos adversários, sejam equipes mais modestas, vimos aspectos interessantes em termos de desempenho.

Pelo lado parisiense, a disposição tática da equipe (em destaque na imagem abaixo), com as laterais abrindo o campo na amplitude, as atacantes por dentro e Grace Geyoro solta para baixar no meio ou encostar no ataque, o Paris conseguiu potencializar um alto volume de criação de chances. O placar foi de 5 a 0, mas, se não fossem as falhas no terço final, poderia muito bem ter sido de 10. O desafio agora será dar sequência às boas ideias nos próximos confrontos.

Já o Lyon, que vem sofrendo com inúmeras lesões e atuando mal até no Campeonato Francês, onde costuma ser soberano, contou com Melvine Malard e Signe Brunn inspiradas, bem como com os retornos das antes lesionadas Selma Bacha e Dzsenifer Marozsán, para alívio de Sonia Bompastor, que vem buscando a tão sonhada consistência para equipe.

Por fim, os ingleses Chelsea e Arsenal, ambos líderes de seus grupos (A e C, respectivamente), mas em momentos bastante diferentes. As Blues receberam o Real Madrid em Kingsmeadow e tiveram muita paciência para buscar a vitória. Por ter sido um duelo truncado e travado, Emma Hayes até destacou a maturidade da equipe ao longo dos 90 minutos, que não se deixou frustrar pelo trabalho defensivo do adversário, situação que aconteceu em anos anteriores. Vemos um Chelsea cascudo e que tem conseguido navegar muito bem pela fase de grupos contra adversários complicados, diferentemente da temporada passada.

Por outro lado, o Arsenal, com departamento médico cheio e sofrendo com a profundidade insuficiente do elenco, perdeu seus primeiros pontos na Champions ao empatar com a Juventus, na Itália. Olhando para o contexto extracampo, o resultado pode até ser considerado positivo. Mas, ainda que não tenha sido uma grande atuação, as Gunners criaram oportunidades para vencer o jogo, porém falhando na conclusão. As Bianconeri tiveram mais uma apresentação competitiva e seguem vivas na classificação, ocupando a segunda colocação.

Jonas Eidevall, comandante do Arsenal, fez duras criticas ao calendário do futebol feminino, englobando times e seleções. O acúmulo de competições nos últimos anos (impactado, também, pela pandemia de Covid-19) tem emendado uma temporada na outra para as atletas (que são muitas) que servem seus clubes e suas seleções, tornando mínimo os intervalos para descanso, algo que tem refletido, também, no aumento de lesões. Eidevall não foi o único a reclamar: Sonia Bompastor, Emma Hayes e Vivianne Miedema foram outras que expressaram sua insatisfação. É fato que o calendário mundial precisa ser repensado e melhor estudado, visando o bem-estar e a proteção das atletas.

O melhor da 3ª rodada da Champions feminina

Definitivamente, a jogada que levou ao golaço de Claudia Pina, o terceiro do Barcelona sobre o Bayern. Foram dez passes em sequência, construindo desde a linha de fundo defensiva, para furar a marcação pressão das alemãs. Coletivas, nove jogadoras Culés participaram diretamente do lance, que terminou com a assistência da brasileira Geyse para a finalização belíssima de Pina, sem chances para Maria-Luisa Grohs. Pintura!

⚽ 🍾

A PROPER BARCA STYLE GOAL

THE SETUP BEFORE WAS CLASS pic.twitter.com/qK8ndSmJHM — CAROLINE GRAHAM EDITS (@CGH_EDITS) November 24, 2022

Resultados da rodada:

Chelsea 2 x 0 Real Madrid

PSG 5 x 0 Vllaznia

Roma 1 x 1 Wolfsburg

Slavia Praha 0 x 1 St. Pölten

Juventus 1 x 1 Arsenal

Zürich 0 x 3 Lyon

Barcelona 3 x 0 Bayern de Munique

Benfica 1 x 0 Rosengård

A Champions League feminina retorna em dezembro, com os jogos da 4ª rodada da fase de grupos nos dias 07 (quarta-feira) e 08 (quinta-feira).