Destaque no Bordeaux, Otávio revela dificuldade com Neymar e sonho de “voos mais altos”

O meio-campista, revelado pelo Athletico Paranaense, também foi só elogios a Malcom, ex-companheiro de time

Revelação do -PR, Otávio diz viver a sua melhor fase nesta que é sua terceira temporada vestindo a camisa do , da . O meio-campista de 25 anos é um dos destaques de sua equipe na francesa e falou com a Goal ao vivo, em transmissão realizada em nossa conta de Instagram.

Perguntado sobre o jogador mais difícil de se enfrentar, um dos principais ladrões de bola desta temporada (foram 80) não poupou elogios a Neymar.

“No um contra um, o cara que eu tive mais dificuldade foi o Neymar. Foi o mais difícil de marcar, porque além de ser um jogador rápido ele é um jogador de improviso. Ele faz toda a diferença" afirmou.

Em relação ao companheiro de time mais habilidoso com quem jogou, o escolhido foi Malcom - ex- e , que já defendeu o Bordeaux e hoje atua pelo .

"O Malcom tem muita qualidade. É forte, muito habilidoso, protege bem a bola".

Com contrato até o meio de 2022, o meio-campista deseja deixar um legado em seu atual clube, mas não esconde o sonho de voos mais altos na Europa.

“Eu tenho o objetivo de continuar aqui na Europa, disputar Champions, ser vendido pelo Bordeaux para um clube de ponta da Europa e, depois, a gente volta pro Brasil. Sempre tenho o objetivo de dar passos mais altos”