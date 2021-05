Destaque do Carioca chega ao Goiás com gafe: "Se Deus quiser saio daqui para um clube grande"

Alef Manga marcou nove gols no Estadual pelo Volta Redonda antes de se transferir ao futebol goiano

Novo reforço do Goiás para a disputa da Série B, Alef Manga protagonizou uma gafe nesta terça-feira (11), em sua apresentação oficial no clube esmeraldino.

“Se Deus quiser que eu possa fazer um grande campeonato aqui (Goiás) para poder sair daqui e ir para um clube grande”, afirmou o jogador.

Rapidamente, a declaração tomou conta das redes sociais. Torcedores compartilharam a gafe cometida por Manga na postagem oficial do clube, sobre a apresentação do atleta, gerando uma forte comoção na internet.

Mais tarde, o próprio atacante se explicou. "Estava um pouco nervoso na entrevista, mas o Goiás é time grande. Sei bem o quanto pesa essa camisa", disse.

Manga foi contratado pelo Goiás após mostrar um bom desempenho no Campeonato Carioca deste ano, marcando nove gols pelo Volta Redonda. Seu bom desempenho atraiu interesse de clubes cariocas, como o Botafogo e Vasco da Gama, e de fora do estado, como a Ponte Preta e o Coritiba.

Não é a primeira vez que um atleta na apresentação do clube goiano comete uma gafe como essa. Em 2019, o goleiro Sidão em sua apresentação afirmou que trocar o Tricolor Paulista pelo Goiás era uma “descida na carreira”.

Após a gafe o goleiro se retratou dizendo que fez o uso errado das palavras: “Talvez também uma palavra mal colocada minha fez com que gerasse toda essa confusão. Estamos aqui para colocar uma pedra sobre este assunto. E me retrato aqui com todo torcedor esmeraldino”, afirmou o goleiro. Mas mesmo assim o clube esmeraldino optou por emprestá-lo ao Vasco da Gama.