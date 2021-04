Alef Manga, do Volta Redonda, desperta o interesse de Vasco, Botafogo e Cruzeiro

Destaque do Campeonato Carioca, atacante de 26 anos vem sendo observado de perto pelos três clubes

Artilheiro do Campeonato Carioca com sete gols e o grande destaque da boa campenha do Volta Redonda na competição, Alef Manga vem sendo observado por vários clubes no futebol brasileiro - entre eles Vasco, Botafogo e Cruzeiro, conforme a Goal pôde confirmar.

O trio, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2021, tenta garimpar bons reforços com baixo custo e vê o atacante de 26 anos de idade como opção interessante. Além do sucesso no Cariocão, Alef Manga tem ótima média de gols com a camisa do Voltaço: são 15 bolas na rede em 18 jogos disputados pelo clube da Cidade do Aço.

O Volta Redonda tem apenas 50% dos direitos econômicos de Alef Manga, sendo que os outros 50% estão divididos entre o atleta e um grupo empresarial. Os agentes do atacante pregam calma e não querem abrir conversas com ninguém por enquanto. A ideia é deixar o jogador terminar o Campeonato Carioca e depois avaliar o melhor caminho a ser seguido.