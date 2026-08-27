Destaque do Ajax, Tolu coloca Sam van Royen em seu devido lugar; Van der Vaart cai na risada

Tolu Arokodare não deu show apenas dentro de campo na noite de quinta-feira pelo Ajax. Após a vitória por 5 a 3 sobre o FC Sion, que garantiu aos amsterdaneses a classificação para a fase principal da Conference League, o atacante também se impôs durante sua entrevista à Ziggo Sport diante do repórter Sam van Royen.

Contra o Sion, Tolu recebeu pela primeira vez uma vaga entre os titulares do técnico Míchel Sánchez e retribuiu a confiança com dois gols. A entrevista com Van Royen, em seguida, teve um início complicado. Questionado sobre por que havia começado jogando, o nigeriano respondeu inicialmente de forma seca: “O motivo foi que o treinador decidiu que eu começaria.” Quando Van Royen insistiu e perguntou a razão por trás disso, Tolu respondeu: “Não sei. Ele decide.”

O próprio atacante suspeitava que simplesmente tinha chegado a sua vez dentro da rotação. “Acho que era a minha vez. Você viu que existe uma espécie de rotação com Kasper e Leo, então talvez neste fim de semana ou no próximo fim de semana seja a vez do Kasper ou do Leonardo de novo. O treinador decide”, disse Tolu.

Na sequência, Tolu se mostrou satisfeito com sua própria produção, mas destacou sobretudo a importância da equipe. “Eu tento ajudar o time e causar impacto de qualquer maneira que eu possa, jogando ou não, começando ou não. No fim das contas, vale o seguinte: se o time vence, todos nós vencemos. É isso que importa.”

Com uma piscadela, o atacante descreveu seu primeiro gol como “pura qualidade”, embora tenha admitido que também houve um pouco de sorte. Sobre seu segundo gol, ele se mostrou principalmente entusiasmado com o jogo coletivo do Ajax: “Isso mostra a qualidade que temos como equipe e a beleza do futebol do Ajax. Estou feliz que conseguimos concluir isso com um gol.”

No fim da conversa, surgiu um momento marcante quando Van Royen perguntou sobre o programa de recuperação de Tolu. Quando o atacante mal havia começado a responder, o repórter o interrompeu de novo imediatamente, ao que Tolu reagiu de forma educada, mas clara: “Posso terminar de falar?” Van Royen se desculpou na mesma hora. "Desculpa, desculpa."

Tolu depois seguiu seu relato sem se abalar e listou tudo o que é feito no Ajax em termos de recuperação: “Academia, banho de gelo, jacuzzi, massagem e um pouco de bicicleta.” Segundo o atacante, os preparadores físicos são rigorosos com a recuperação dos jogadores, ainda mais porque o Ajax volta a entrar em campo já no domingo.

Rafael van der Vaart demonstrou claramente ter gostado da atuação de Tolu diante das câmeras. “É simplesmente uma entrevista deliciosa, deliciosa. Simplesmente: ‘É, posso falar? Ainda não terminei.’ Vocês também sempre falam por cima. É bom que alguém diga isso uma vez”, afirmou o analista, que encerrou com as palavras: “Linda entrevista.”