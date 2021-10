Destaque da Venezuela, Soteldo quer voltar para o futebol brasileiro

Atacante de 24 anos não está feliz no Toronto FC e planeja um retorno ao Brasil na próxima janela de transferências

A Venezuela perdeu para o Brasil por 3 a 1, de virada, na última quinta-feira (07), mas Yeferson Soteldo, camisa 10 da Vinotinto foi um dos grandes destaques da partida, especialmente no primeiro tempo. E para quem precisa de reforços, vale ficar de olho no ex-Santos. O venezuelano, que hoje defende o Toronto FC, tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro.

Aos 24 anos, Soteldo desembarcou no time canadense em abril deste ano após o clube desembolsar cerca US$ 6 milhões (R$ 33 milhõesna cotação da epoca), mas encontrou um cenário diferente daquilo que esperava.

Segundo apuração da Goal, além da falta de competitividade da equipe, que está entre os últimos colocados de seu grupo na tabela, o estilo de jogo é completamente diferente das características do atacante. Para se ter uma ideia, ele se tornou o centroavante da equipe.

Diante deste cenário, Soteldo já deu ok para seus representantes ouvirem potenciais interessados em seu futebol na próxima janela de transferências. O intuito do jogador é voltar ao Brasil, a preferência é pelo Santos, mas quem quiser contar com o atacante terá que desembolsar pelo menos a quantia investida pelo Toronto FC ou convencer o clube que um empréstimo é o melhor caminho. O jogador tem contrato com o time canadense até dezembro de 2024.

Vice-lanterna da Conferência Liste, o Toronto FC está atrás apenas do Cincinnati. O time canadense soma apenas 6 vitórias em 28 jogos, com 15 derrotas e 7 empates.