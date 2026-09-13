Marciano Vink está preocupado com a forma de Tjaronn Chery no NEC. O time de Nijmegen, que na temporada passada ainda terminou de forma surpreendente em terceiro lugar, vive um início complicado no novo ano do futebol e no sábado acabou derrotado por nada menos que 3 a 0 pelo SC Cambuur.

No Dit was het Weekend, da ESPN, Vink e Kenneth Perez discutem os problemas da equipe do técnico Dick Schreuder. "O que eu vejo principalmente como problema do NEC é que eles, na verdade, não têm defensores adequados em quantidade suficiente", diz o último.

Perez aponta, entre outros, para Philippe Sandler, de quem gosta muito, mas que nem sempre está disponível por problemas físicos. "Acho o Sandler realmente um jogador muito bom. Só que você não pode se apoiar nele, porque não consegue escalá-lo com frequência suficiente", afirma o analista, que também ressalta que a expectativa em torno do NEC subiu bastante após o sucesso da temporada passada.

Vink também vê um problema na qualidade que foi acrescentada ao elenco no verão passado. "Simplesmente contrataram pouca qualidade", afirma. Segundo o ex-meio-campista, jogadores que saíram, como Başar Önal e Sami Ouaissa, levaram o NEC a um nível mais alto na temporada passada e, além disso, Schreuder tinha mais opções na época para mudar o rumo de uma partida.

Principalmente a queda de rendimento de Chery chama a atenção de Vink. "Você vê, por exemplo, um jogador como Chery. Já discutimos isso extensivamente antes com a chegada de Tadic, mas Chery é metade do que entregou no ano passado e de como ele desfilava em campo naquela época", diz, em tom crítico.

Segundo Vink, o NEC se apoiou em grande parte na temporada passada em jogadores como Chery e Bryan Linssen. Contra o Cambuur, ele também viu uma postura diferente dentro da equipe. "Você vê especialmente em Sandler uma certa resignação. Quando ele saiu, dava para ver um pouco da irritação e da raiva dele pela falta de certos acordos que simplesmente não estão sendo cumpridos."

Perez constata, enquanto isso, que o NEC tem se mostrado menos dinâmico do que na temporada passada. "A flexibilidade e a dinâmica numa partida assim já não estão mais lá. Está tudo muito parado", diz o dinamarquês, que já tinha visto a mesma imagem na partida contra o Feyenoord. Segundo ele, depois de uma temporada excepcionalmente boa, também pode surgir inconscientemente nos jogadores a sensação de que vai dar certo com um pouco menos de esforço. "E que, por isso, você acaba fazendo dez por cento menos."