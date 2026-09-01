Sergiño Dest vai mesmo permanecer no PSV até o fim da temporada. É o que informa o setorista Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, no X. O Fulham ainda queria fazer negócio nesta terça-feira e apresentar uma proposta séria, mas não há qualquer possibilidade de transferência.

Os clubes da Holanda podem concluir transferências até quarta-feira, às 23h59. Depois disso, a janela de transferências ficará fechada por alguns meses. Agora, portanto, está claro que Dest não deixará mais o PSV na reta final do período de transferências. Ele não tem interesse em uma aventura no Fulham.

Não faz muito tempo que veio à tona a informação de que Dest pode ser contratado por 23 milhões de euros junto ao PSV. Os clubes interessados sequer precisariam negociar com a diretoria em Eindhoven.

O próprio Dest não sabe de nada disso, como ficou claro recentemente em conversa com a ESPN. "Uma cláusula que valeria até o fim de semana? Não vi isso passar", ressaltou o lateral.

"Não estou pensando nisso. Então, não tenho realmente muito a dizer sobre isso", afirmou Dest, que na temporada passada ainda indicou que tem a ambição de um dia voltar a atuar em uma das principais ligas da Europa.

"Em relação ao clube, tudo precisa fazer sentido quando você vai sair. Isso é normal para todo mundo. Neste momento, eu me encaixo aqui no PSV. Se eu der um passo, sempre farei uma escolha muito bem pensada", disse o defensor, recusando-se a trocar o PSV simplesmente por outro clube.

Dest tem contrato com o PSV até meados de 2028. O Transfermarkt o avalia em 18 milhões de euros, mas tudo indica que o PSV pedirá um valor mais alto pelo internacional dos Estados Unidos.