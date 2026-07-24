Relatos da imprensa revelaram a data em que o português Samu Costa, médio do Real Maiorca, se juntará ao estágio do Al-Nassr, depois de estar próximo de assinar oficialmente pelo clube.

Relatos da imprensa já haviam revelado que o Al-Nassr estava perto de contratar Samu Costa durante o atual período de transferências de verão, para ser o substituto do médio croata Marcelo Brozovic, que deixou o clube após o final da época passada.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o médio português já se despediu dos seus colegas no Real Maiorca, após concretizar a sua transferência para as fileiras do Al-Nassr.

O jornal esclareceu que Samu Costa se juntará ao estágio do Al-Nassr em Portugal nos próximos dias, para começar a preparação para a nova época sob o comando do treinador australiano Ange Postecoglou.

Samu Costa será o primeiro reforço concretizado pelo Al-Nassr durante o atual período de transferências de verão, uma vez que o clube ainda não contratou qualquer jogador devido à crise financeira que atravessa.

Samu Costa possui um percurso destacado, passado maioritariamente em Espanha, onde jogou pelo Almería entre 2020 e 2023, antes de se transferir para o Real Maiorca, onde joga até ao momento.

A nível internacional, Costa iniciou a sua caminhada com a seleção de Portugal ao lado de Cristiano Ronaldo desde outubro de 2024, mas participou apenas em 7 jogos.

O jogador de 25 anos foi convocado para representar Portugal no Mundial de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, mas participou apenas num único jogo, como suplente, durante 20 minutos, no empate a zero com a Colômbia na terceira jornada da fase de grupos.