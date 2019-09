Desistência do Barça por Neymar passa por recusa de Dembélé ao PSG

Ousmane Dembélé se recusou a jogar no Paris Saint-Germain e inviabilizou volta de Neymar ao Barcelona nesta janela de transferências

Neymar permanecerá como jogador do para a temporada 2019-20, conforme o Goal pôde confirmar, já que as negociações entre os campeões franceses e o não chegaram a uma conclusão adequada para ambas as partes, encerrando uma saga de transferências que se arrastou durante todo o verão longo.

O inicialmente se recusou a entrar em negociações com o time catalão devido a um colapso nas relações entre os dois clubes. Mas, com Neymar efetivamente derrubando ferramentas para forçar uma jogada, os parisienses relaxaram sua posição em uma tentativa de descarregar a estrela do wantaway.

Havia um crescente otimismo no final do Barça de que um acordo poderia ser fechado antes do final da janela de verão, depois de ter apurado os salários de Coutinho de seus livros, a fim de evitar a transgressão dos regulamentos financeiros do fair play.

Seguiram-se conversas cara a cara entre as hierarquias dos clubes, com vários nomes sendo oferecidos pelos Blaugrana como pesos-chave nos acordos propostos de troca parcial. A insistência do PSG de incluir Nelson Semedo inicialmente impediu o progresso, já que o Barça não queria se separar do zagueiro.

O nome de Ivan Rakitic também apareceu, e o croata que foi retirado dos recentes XIs iniciais de Ernesto Valverde sugeriu que ele poderia estar a caminho. No entanto, foi a recusa de Ousmane Dembele em se mudar para Paris que atrapalhou o retorno de Neymar ao Camp Nou.

O homem contratado como substituto do brasileiro em 2017 passou por um período difícil em Barcelona, ​​sofrendo de problemas persistentes de lesão e tendo sua atitude e estilo de vida questionados em várias ocasiões.

Embora um novo começo na , sua terra natal, possa ter parecido uma boa idéia do lado de fora, o jogador de 22 anos se recusou a se mudar, com dinheiro aparentemente não sendo um fator, pois Dembele planeja uma longa carreira com os campeões da Liga.

Neymar, enquanto isso, informou uma seleção de seus companheiros de equipe do PSG que ele estará se alinhando ao lado deles mais uma vez após o término de suas funções internacionais no - a Seleção enfrenta a e o em amistosos nos dias 7 e 11 de setembro.

De volta a Paris, a equipe de Thomas Tuchel está ansiosa para reintegrar Neymar ao seu time e continuar seu invicto começo da campanha da , enquanto recebe Estrasburgo em 22 de setembro.