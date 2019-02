Desgaste de duelo com Real Madrid preocupa Valverde

Perto da semifinal da Copa do Rei contra o Real Madrid, Valverde demonstra preocupação com o calendário apertado

A bola ainda não rolou para Real Madrid e Barcelona pelas semifinais da Copa do Rei, mas o embate entre os dois times espanhóis já rendeu o que falar. Nesta sexta-feira (01), o treinador do Barça, Ernesto Valverde demonstrou preocupação com o calendário apertado do clube até a data do duelo, em 06 de fevereiro, às 18h (Brasília).

Em entrevista coletiva, o comandante do Time Catalão ressaltou que a partida marca a boa fase das equipes em campo: “Será um grande jogo, duas grandes partidas em um momento em que as duas equipas estão na luta pelo título da La Liga e quando começa as oitavas de final da Champions. É uma grande semifinal para ver se podemos ir à final".

Questionado sobre a pressão no clássico em uma semifinal, Valverde preferiu atribuir a possível preocupação aos torcedores, já que o calendário é o que mais preocupa o treinador: “Para nós, o ruído não nos afeta muito. Serão dois bons, agradáveis e emocionantes jogos para os nossos fãs e os do Real Madrid e para todos os espectadores. Mas a da dureza do calendário é inevitável”.

​(Foto: Getty Images)

Antes de encarar o Real, o Barcelona terá pela frente a partida contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, no próximo sábado (02). Vale ressaltar que há dois dias, o time entrou em campo diante o Sevilla, nas quartas de final da Copa do Rei. Com isso, a maratona de jogos se tornou a maior preocupação do técnico.

"Esperamos encarar o calendário com garantias, mas é claro que você não sabe o que pode acontecer amanhã. Nesta semana há três jogos em seis dias. Vamos ajustar as coisas à medida que avançamos e esperamos que não prejudique nenhum jogador”, finalizou.