Desempenho do Flamengo incomoda internamente, mas diretoria e jogadores evitam desespero

Pressão vem aumentando consideravelmente e time tem sequência importante com Recopa e clássicos

O desempenho do Flamengo diante do Independiente Del Valle, pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, foi tema de debate interno no clube. Mais do que a derrota, a forma como a equipe se comportou incomodou a diretoria e até alguns jogadores.

Segundo soube a GOAL, no entanto, o lema da diretoria neste momento é de não entrar em desespero e buscar a virada contra o mesmo adversário no segundo jogo, na próxima terça-feira (28), no Maracanã. O entendimento é de que o time cresce ao lado da torcida.

Além do confronto contra o Del Valle, o Flamengo tem a sequência de jogos mais pesada no Campeonato Carioca até aqui. O Rubro-Negro vai enfrentar os clássicos contra Botafogo, Vasco e Fluminense.

Diante do Alvinegro, já neste sábado (25), Vitor Pereira tinha como planejamento inicial poupar a maior parte dos jogadores, mas o treinador deve rever a opção. Apesar do respaldo da diretoria, o treinador sabe que a pressão por bons jogos vem aumentando consideravelmente.

No desembarque do Flamengo, nesta quarta-feira (22), Everton Ribeiro, capitão da equipe, conversou com a imprensa e destacou que não é normal o time oscilar da maneira que vem oscilando, mesmo sendo início de trabalho.



“Não é normal a gente oscilar tanto e não vencer. A gente sabe que pode muito mais. O campo ontem nos ajudava muito. No primeiro tempo, a gente conseguiu trabalhar a bola e criar chances. No segundo tempo, muito abaixo. A equipe deles conseguiu nos neutralizar e nos colocar para perto do nosso gol. Isso é perigoso. A gente conseguiu ficar vivo ainda para o jogo em casa, poderia ser pior o resultado. Mas a gente tem que ver o que está acontecendo para poder acertar logo. Temos condições, mas sabemos que temos que fazer melhor”.

O Flamengo folga nesta quarta e se reapresenta na quinta, de olho no duelo contra o Botafogo. Em seguida, Vitor Pereira inicia a preparação para o jogo da volta da Recopa Sul-Americana. A torcida rubro-negra esgotou todos os ingressos e o Maracanã estará lotado para a finalíssima.