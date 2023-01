Desempenho da seleção brasileira na Copa "atrapalha" busca por novo treinador; presidente da CBF centraliza escolha

Ednaldo Rodrigues busca um nome "incontestável", mas tem dificuldades no mercado

Desde março do ano passado era sabido que Tite deixaria o cargo de técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Qatar por escolha própria. A confiança de uma boa campanha no Mundial, fez com que a CBF deixasse o substituto em segundo plano. O entendimento era de que não seria tão difícil encontrar um sucessor para o comandante.







Inicialmente, a CBF não tinha como prioridade a ideia de trazer um técnico estrangeiro e acreditava na possibilidade de seguir a linha de trabalho de Tite com algum brasileiro em caso de êxito no Qatar. Mas a eliminação para a Croácia nas quartas de final da competição trouxe uma outra realidade para a seleção brasileira

Além do desempenho aquém na Copa do Mundo, o Brasil vem de uma série de resultados ruins nos últimos Mundiais, longe do que se espera da pentacampeã. Com a nova onda de críticas ao futebol brasileiro e como forma de dar uma resposta, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, colocou como prioridade a busca por um estrangeiro.

A situação, no entanto, não é fácil. Ednaldo Rodrigues mira nos melhores nomes do cenário mundial, mas todos eles estão bem empregados, em grandes clubes, com estabilidade e altos salários. O mandatário centraliza a decisão e quer pessoalmente fechar a contratação do novo treinador. Juninho está de férias, mas não será mantido no cargo de coordenador. Além disso, ainda não há um martelo batido sobre a contratação de um diretor de futebol.

Nos próximos dias, o presidente da CBF vai intensificar a busca. A ideia é que entre o final de janeiro e o início de fevereiro o Brasil tenha novo técnico. Em março, há data FIFA e a seleção brasileira terá dois amistosos pela frente. O desejo de Ednaldo é que o novo treinador já esteja à frente da Verde Amarela nessas partidas.

Apesar da prioridade hoje ser um treinador estrangeiro, um técnico brasileiro não está descartado. Caso não consiga seduzir os principais nomes, Ednaldo Rodrigues olhará para o cenário nacional que conta com nomes como Fernando Diniz e Dorival Júnior entre os principais candidatos.

A entidade sabe, no entanto, que qualquer técnico brasileiro que assuma não será unanimidade e vai precisar conviver com uma pressão maior do que viveria um estrangeiro renomado.