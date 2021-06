Desejo da torcida do Flamengo, Vidal também sonha com América do México, Boca e Colo-Colo

Volante chileno "coleciona" equipes no continente americano, mas deve seguir mesmo na Inter de Milão

Um dos grandes sonhos da torcida do Flamengo, Arturo Vidal se mostra muito conectado com o clube rubro-negro. O volante chileno, no entanto, tem outros "amores" no continente americano, como por exemplo, o América do México. Depois do empate do Chile em 1 a 1 com a Argentina, o atleta voltou a falar sobre o carinho que tem pelas Águias.

Vidal foi questionado sobre o "namoro" com o América, uma vez que o jogador demonstra publicamente afinidade com a equipe e os torcedores fazem campanha por sua contratação.

"Sim, temos que ver. Eu sempre disse que gosto do México, que gosto do América. Tomara que um dia acontença, mas tem que haver (interesse) das duas partes. Tenho contrato com a Inter, seguirei a minha carreira dando o máximo lá e se em algum momento acontece, ficarei feliz".

Apesar do desejo de Vidal, uma ida para o América do México neste momento parece bem improvável. Primeiro, pelo desejo do chileno de seguir no futebol europeu e segundo pelas condições financeiras. O clube mexicano vê o volante hoje fora dos padrões da equipe. O mesmo vale para o Flamengo, que trata a situação hoje como financeiramente inviável.

OS OUTROS TIMES DE ARTURO VIDAL NA AMÉRICA

Além de Flamengo e América do México, Vidal também guarda grande carinho pelo Boca Juniors e o Colo-Colo (seu primeiro time). Recentemente, ele fez questão de citar todos os clubes pelo qual gostaria de jogar na América.

"Quando voltar, gostaria de jogar no Flamengo, Colo-Colo. Também gosto do Boca, gosto como eles jogam, são muito apaixonados. O América do México me encanta também, esses são meus times. Espero que algum dia eu jogue em algum"