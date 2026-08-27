O sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2026-2027 rendeu confrontos difíceis ao Barcelona, depois que a equipe espanhola caiu em duelos contra 8 clubes, sendo 4 partidas em seu estádio e 4 fora de casa.

O Barcelona disputa dois confrontos de peso diante de Manchester City e Paris Saint-Germain, além de outros jogos contra Aston Villa, Sporting de Lisboa, Feyenoord, Galatasaray, Como e Sabah.

Os jogos do Barcelona na fase de liga ficaram assim:

Barcelona × Manchester City, da Inglaterra — em seu estádio.

Paris Saint-Germain, da França × Barcelona — fora de casa.

Barcelona × Aston Villa, da Inglaterra — em seu estádio.

Sporting de Lisboa, de Portugal × Barcelona — fora de casa.

Barcelona × Feyenoord, da Holanda — em seu estádio.

Galatasaray, da Turquia × Barcelona — fora de casa.

Barcelona × Como, da Itália — em seu estádio.

Sabah, do Azerbaijão × Barcelona — fora de casa.

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Este sorteio se enquadra no novo formato da Liga dos Campeões da Europa, que reúne 36 times em uma única fase de liga, na qual cada equipe disputa 8 partidas contra 8 adversários diferentes, sendo dois jogos de cada pote, um em casa e outro fora.

Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes que ocuparem da nona à vigésima quarta posição disputam um playoff em sistema de ida e volta para competir pelas vagas restantes nas oitavas de final, ao passo que os times do 25º ao último lugar se despedem da competição.

A fase de liga começa no dia 8 de setembro de 2026, com a última rodada marcada para o dia 27 de janeiro de 2027, enquanto a partida final será disputada no dia 5 de junho de 2027 na capital espanhola, Madri.

Os confrontos contra Manchester City e Paris Saint-Germain se destacam como os testes mais duros do Barcelona na fase de liga, especialmente porque as duas equipes pertencem ao primeiro pote, ao passo que os duelos contra Aston Villa, Sporting, Feyenoord e Galatasaray representam outros testes difíceis, tendo o Barcelona a vantagem de disputar quatro partidas em seu estádio.

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