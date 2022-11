Derrotas de Argentina e Alemanha ligam alerta no Brasil que vê estreia contra adversário mais difícil

Avaliação interna é de que Sérvia é mais time que Arábia Saudita e Japão

Chegou o grande dia! A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo do Qatar diante da Sérvia, nesta quinta-feira (24), no estádio de Lusail, com grande expectativa dos brasileiros e também dos principais rivais.

Depois das derrotas de Argentina e Alemanha na estreia do Mundial, torcedores de vários países que estão acompanhando a Copa do Mundo “In Loco”, acreditam que o caminho ficou mais fácil para a seleção brasileira.

Já nos bastidores da verde-amarela, segundo soube a GOAL, apesar do clima de otimismo pelo trabalho que vem sendo feito nos últimos anos, há também um sinal de alerta depois dos tropeços dos dois principais rivais. Na avaliação interna, entre Brasil, Argentina e Alemanha, a seleção brasileira tem o adversário mais complicado na estreia do torneio.

Além do jogo difícil no Mundial da Rússia, o trabalho feito pelos sérvios nas eliminatórias europeias os credenciam como adversário complicado para a estreia. Vale lembrar que a seleção da Sérvia desbancou Portugal e conquistou a vaga direta para a Copa do Mundo do Qatar.