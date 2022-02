Após derrota, xingamentos e pressão insustentável, Sylvinho é demitido do Corinthians

A pressão sobre Sylvinho no Corinthians ficou insustentável. Depois da derrota para o Santos por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (2), de virada, o técnico foi bastante xingado pela torcida que compareceu à Neo Química Arena e acabou demitido ainda no vestiário do estádio.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A decisão foi tomada logo após o tropeço diante do Peixe dentro de seus domínios. Sylvinho foi comunicado da decisão do clube depois do compromisso. Durante a partida ocorrida na última noite, ele recebeu xingamentos de diversos setores do estádio, o que deixou a cúpula sem opções em relação à sua situação.

Otreinador não tinha multa rescisória em seu compromisso com o Corinthians. A decisão para que não houvesse uma indenização em caso de quebra unilateral do vínculo foi consensual — diretoria e comissão técnica optaram pela ausência de uma cláusula compensatória em caso de desligamento do acordo. O clube fez um contrato com moldes parecidos com o de seu antecessor, Vagner Mancini, que também não possuía multa rescisória.

O futebol apresentado no início de 2022 é o que culminou na pressão sobre Sylvinho. O técnico obteve quatro pontos em três rodadas do Paulistão até aqui — o time empatou com a Ferroviária na estreia, venceu o Santo André na segunda rodada e foi derrotado para o Santos em plena Neo Química Arena.

Com rendimento abaixo do esperado, Sylvinho tinha um elenco recheado em mãos. O treinador contava com jogadores de destaque, como Paulinho, Renato Augusto, Giuliano, Willian e Róger Guedes. A expectativa é que os atletas apresentem um futebol mais convincente após a mudança no cargo.

Mais artigos abaixo

Havia até um protesto para pedir a sua saída marcado para o próximo sábado (5), às 11h (de Brasília), em frente ao CT Joaquim Grava. A principal organizada do clube convocou a manifestação contra a permanência do comandante no Parque São Jorge. Por meio de texto divulgado em rede social, o grupo de torcedores disse: "Não há mais tempo e nem tolerância para esse estagiário medíocre. Aceitamos e apoiamos até onde deu, mas agora basta".

"Temos uma temporada com diversos campeonatos e não aceitamos a permanência desse estagiário", acrescentou a nota divulgada pela torcida corintiana.

Jorge Jesus chegou a surgir como uma opção para o cargo ainda antes do início da temporada. Na ocasião, contudo, as tratativas com o lusitano, que está sem clube desde a saída do Benfica, não avançaram.