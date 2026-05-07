Derksen tem uma opinião bem clara sobre a saída de Van Hooijdonk do NAC Breda

Johan Derksen comenta no programa “VandaagInside” a saída de Pierre van Hooijdonk do cargo de consultor técnico do NAC Breda. Na opinião do analista de Grolloo, é perfeitamente lógico que tenha ocorrido um desentendimento entre as duas partes.

Van Hooijdonk explicou sua decisão em um comunicado no site do clube. “Tomo essa decisão sabendo que sempre agi de acordo com minha consciência e honra, no interesse do NAC. Apesar da confiança que sinto por parte da STAK, do Conselho Fiscal e da diretoria, a agitação e o clima atual me levaram à conclusão de que, mesmo agora, o melhor é agir no interesse do NAC. Por isso, decidi me afastar da minha função de consultor.”

“Ele se colocou fora de cena. Isso tinha que dar errado”, suspira Derksen. “Esse homem tem um cargo no NAC e só defendeu os interesses do filho.”

“E o NAC fica sem um centavo. E aquele filho, que não entende nada e fracassou em tudo, vai jogar futebol no exterior com uma bolada de dinheiro. É realmente antissocial como funcionário do NAC”, Derksen não tem uma palavra boa para o consultor que se demitiu.

“Isso tinha que dar errado. E ele não se demitiu, ele simplesmente foi expulso. A opinião pública, com todas aquelas faixas no estádio, isso é fatal, claro”, conclui Derksen ao encerrar a matéria sobre Van Hooijdonk.

“Profissionalmente, não tive nada a ver com isso”, enfatizou Van Hooijdonk no domingo no Studio Voetbal. “Não recebi nenhuma ligação do clube onde ele joga agora, algo que também foi sugerido; não falei com ninguém. Mostrei tudo, toda a comunicação. Então, para mim, está bem claro. Mas é claro que sempre dá para estabelecer uma ligação, porque tenho uma função de consultoria.''

Na semana passada, Van Hooijdonk criticou a atuação de Joost Blaauwhof, jornalista da Voetbal International, e divulgou uma conversa do WhatsApp no X. “Um ‘jornalista’ que serve a outros interesses que não o de revelar a verdade”, ironizou o ex-atacante.