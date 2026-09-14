Johan Derksen se mostra preocupado no Groeten uit Grolloo com a agressão que acontece com frequência no futebol amador. De Snor cita como exemplo o episódio de violência envolvendo Jhon van Beukering no último fim de semana.

Van Beukering virou alvo de polêmica no sábado porque teria dado um soco em Quiermo Dumay, jogador da equipe da casa, no intervalo de IJsselmeervogels x GVVV. A partida amadora foi então interrompida, e o GVVV informou depois, em comunicado, que o auxiliar técnico, junto com o treinador principal Dennis van Beukering, foi afastado de suas funções.

"O futebol inteiro está se deteriorando", lamentou Derksen na segunda-feira. "Se você vai assistir a um jogo de base, sente vergonha principalmente dos pais gritando e falando bobagem, além de serem capazes de sair no braço com os pais do time adversário."

"E, em jogos amadores de adultos, acontece até tentativa de homicídio e homicídio. Às vezes os árbitros precisam correr para chegar ao vestiário, e todos eles têm um bandeirinha que precisa render cinco pontos por ano para o clube, então ele marca com parcialidade. É realmente terrível", diz Derksen, sem esconder sua opinião.

O analista de Grolloo prosseguiu: "E, se os treinadores agora também começarem a participar disso, aí está tudo perdido. Aí eu penso: por que o futebol amador ainda existe? Isso, claro, é um desvio, e o GVVV reagiu de forma muito adequada ao colocar os dois imediatamente para fora. E eu acho que o senhor Van Beukering nunca mais pode ser treinador."

"Mas há incidentes no futebol amador todo fim de semana. Eu não entendo. Tenho 77 anos e nunca arranquei os dentes de ninguém do nada. Às vezes você fica bravo e pode se expressar verbalmente. Mas partir imediatamente para esse tipo de agressão..."

"Você pode até cometer faltas em campo e ser um jogador duro. Mas, claro, não pode sair socando as pessoas na cara quando discorda de alguma coisa", concluiu Derksen em sua análise sobre a repercussão em torno dos irmãos Van Beukering.