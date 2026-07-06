Derksen repudia a denominação específica dos distúrbios: “É realmente um problema marroquino”

Os distúrbios após os jogos do Marrocos na Copa do Mundo são um espinho no lado de Johan Derksen. O convidado fixo do programa “Vandaag Inside” também não entende a afirmação de que isso seria um problema social.

“Estou ficando cansado do fato de que, quando jovens marroquinos se comportam mal, isso é visto como um problema social. Quando outros países são eliminados, não há problema algum. Mas quando o Marrocos ganha ou perde, o inferno começa”, resmungou Derksen na transmissão de segunda-feira.

Derksen também critica a polícia de Amsterdã. “Eles tiraram fotos, ficaram com bandeiras, enquanto não intervinham. A cidade está sendo destruída, e eles ficam ali rindo. Acho que os cidadãos de Amsterdã não entendem nada disso.”

“Os marroquinos dizem com muita facilidade que não é um problema dos marroquinos, mas um problema social. Mas ficou claro agora, por causa de todos esses outros países, que não é um problema social. É realmente um problema marroquino”, constata Derksen após testemunhar os distúrbios em vários locais da Holanda.

Valentijn Driessen está irritado com o primeiro-ministro Rob Jetten. O político falou em “fraternização” após a vitória de Marrocos sobre a Holanda nas oitavas de final, algo que irrita bastante o jornalista. “Depois do jogo Holanda x Marrocos, ainda se falava em fraternização. Mas quando, em seguida, cidades são destruídas, você ouve muito pouco.”

Derksen conclui dizendo que não se trata de um problema social, como foi afirmado, entre outros, por Ibrahim Afellay. “Precisamos parar de chamar isso sempre de problema social. Em outros países, não se vê isso nessa escala. É simplesmente o que a Copa do Mundo mostra.”