Derksen em êxtase: "Nunca vi isso na Holanda"

Johan Derksen voltou a ser crítico em relação a Wout Weghorst no Groeten uit Grolloo. Por outro lado, o analista de Drenthe está encantado com Daouda Weidmann, o herói da partida do FC Twente no domingo contra o PSV.

Derksen já vinha se irritando há algum tempo com a postura de Weghorst durante os jogos do Twente. No duelo em casa com o PSV, ele voltou a ver o atacante grandalhão fazer coisas que o irritam profundamente.

"É repugnante tudo o que Weghorst fez contra o PSV. Ele encenou isso de uma maneira particularmente teatral. Tudo é pensado: os gestos, se ajoelhar de forma dramática, beijar a grama. Mas ele é útil para o FC Twente", avaliou Derksen um dia depois, no podcast.

Derksen é muito mais positivo em relação a Weidmann. O meio-campista iniciou uma jogada individual na reta final contra o PSV, ainda no próprio campo, e se consagrou como o grande herói do Twente ao marcar o 3 a 2.

"O gol da vitória foi marcado com uma jogada individual única por aquele garoto francês, que pouco antes do fim mandou o 3 a 2 para as redes após um arranque desde a linha do meio-campo. Realmente nunca vi isso na Holanda", disse o analista, em tom entusiasmado.

Younes Taha e Weghorst marcaram os outros gols dos Tukkers, que assim apagaram uma desvantagem de 2 a 1. Com isso, o Twente é o quarto colocado, com os mesmos 16 pontos do terceiro colocado PSV.