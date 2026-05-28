Derksen critica duramente o elogio de Sneijder a Infantino: “Vigarista!”

O fato de Wesley Sneijder ter elogiado Gianni Infantino recentemente não agradou nada a Johan Derksen. O convidado do programa “Vandaag Inside”, sempre franco, considera o presidente da FIFA “um vigarista”.

Sneijder foi recentemente convidado para o podcast Gianni's Imperium, que trata do chefe da FIFA. O ex-meio-campista também faz parte do Legends, que realiza jogos de exibição e participa de eventos oficiais. Assim, Sneijder foi convidado pela federação mundial de futebol para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

O analista já conhece Infantino razoavelmente bem e tem grande admiração pelo presidente da FIFA. “Ele é super, super, super gentil. É realmente muito estranho eu dizer isso. Super gentil! Ele é muito manso. Tem um coração muito pequeno. Ele se importa com todos”, foi o que ele disse esta semana à NOS.

Derksen não dá a mínima para o elogio de Sneijder a Infantino. “Eu culpo muito o Wesley Sneijder por isso. Ele está muito honrado por poder aparecer com aqueles jogadores veteranos e aquele time. Mas se você acha que o Infantino é um homem legal, então você não tem noção de como as pessoas funcionam.”

“Infantino é simplesmente um vigarista de primeira classe! Para ele, só uma coisa importa: não é o futebol, não é a FIFA, mas Infantino é que importa”, afirmou Derksen, cuja opinião é compartilhada por Valentijn Driessen.

“Dá uma olhada com que tipo de ditadores o Infantino anda se envolvendo. Ele compra votos na FIFA, e aí o Sneijder diz que ele é um ‘carinha super gentil’. Claro que ele não é. O Infantino está vendendo a alma do futebol.”

O apresentador Wilfred Genee ainda argumenta que Sneijder é o jogador com mais partidas pela seleção holandesa (134 jogos). Essa observação, no entanto, não impressiona Derksen e Driessen.