Derby escancara superioridade do Palmeiras sobre o Corinthians

Vitória incontestável indica Verdão no caminho de (mais) conquistas e Timão longe de entrar nos trilhos

Incontestável. O placar da vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Corinthians não traduz a realidade do clássico deste domingo, na Neo Química Arena, onde o time alviverde garantiu vaga na final do Paulistão. A melhor maneira de compreender o clássico é olhar para o desempenho dos rivais. E o Derby escancarou a superioridade do Verdão sobre o Timão. Tamanha diferença poderia ter gerado uma goleada palmeirense, não fosse a falta de pontaria.

Confortável na casa do rival e senhor do jogo desde o início, o Palmeiras empilhou chances claras de gol, fruto da melhor qualidade técnica do seu elenco e do trabalho desenvolvido por Abel Ferreira. Quase inofensivo e sem repertório, o Corinthians se limitou a ameaçar em jogadas de bola parada. Pouquíssimo.

Victor Luis e Luiz Adriano, em linda combinação com Rony após lançamento de Zé Rafael, marcaram os gols. Luan parou no travessão em pênalti originado de (boa e solitária) jogada individual de Gustavo Mosquito, em falta infantil de Danilo dentro da área. O gol até poderia ter trazido alguma emoção nos minutos finais, mas em nenhum momento do Derby o Corinthians se mostrou capaz de vencer. Se o fizesse, seria por obra do acaso.

A vitória incontestável sobre o rival fortalece ainda mais o consolidado trabalho de Abel Ferreira, com um Palmeiras firme no caminho de (mais) conquistas. O final de semana feliz para o palmeirense ainda teve a notícia da volta de Dudu, cuja opção de compra não foi exercida pelo Al Duhail, do Qatar - o atacante voltará a ter contrato com o Verdão em julho.

No Timão, a duríssima semana com eliminação dupla (Sul-Americana e Paulistão) pressiona muito o técnico Vagner Mancini. Para além da goleada por 4 a 0 sofrida para o Peñarol e da derrota no Derby, o Timão não dá sinais de reação com um desempenho sequer razoável. O Brasileirão se aproxima com o Corinthians fora dos trilhos e muitos pontos de interrogação no horizonte.