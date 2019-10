Derby demite ídolo após acidente de carro e revolta torcida

Richard Keogh foi destaque no time treinado por Lampard na última temporada e estava no clube desde 2012

Os torcedores do , tradicional clube inglês que disputa a segunda divisão no país, não conseguem definir muito bem a sensação. Nesta quinta-feira (30), o zagueiro Richard Keogh, jogador que mais vezes defendeu a camisa dos Rams neste século XXI, foi demitido como consequência de um acidente automobilístico ocorrido em setembro deste ano.

Na ocasião, jogadores do Derby estavam juntos em um evento de confraternização da equipe de futebol. Keogh, assim como outros companheiros, seguiram noite adentro e o zagueiro de 33 anos entrou em um carro acompanhado de Tom Lawrence. Ambos haviam ingerido álcool. Horas depois, o carro em que eles estavam sofreu um acidente que tirou o ídolo do restante da atual temporada.

Desacordado e abandonado no carro

Keogh, que não estava dirigindo, foi o mais afetado pelo acidente: sofreu uma seríssima lesão no joelho depois que o veículo se chocou contra um poste e ficou desacordado. Logo após o choque, Tom e Mason Bennett, jogador que também bateu o seu carro, abandonaram o companheiro de time desacordado dentro do veículo antes de voltarem, 45 minutos depois, para serem presos.

Clube não amoleceu

A postura do Derby County após o acidente foi forte, mas demonstrando um leve apoio: “quem esteve envolvido sabe que pagará um preço pesado por suas ações, mas nós também iremos ajudá-los na reabilitação para voltarem ao grupo e ao time”, disse em nota oficial.

Tom e Mason foram julgados e poderiam ter ido para a prisão, mas a pena dada foi mais branda: foram proibidos de dirigir por dois anos e terão que cumprir com 12 meses de serviços comunitários. Ambos, ao contrário de Keogh, já voltaram aos campos.

“Acho que ele sentiu-se responsabilizado”, afirmou o técnico do time, o holandês Phillip Cocu, sobre Keogh nos dias seguintes ao acidente. “Os jogadores mais velhos sempre precisam botar a cara e tomar responsabilidade, e isso agora teve um grande efeito sobre ele”.

O fim de uma longa história

A demissão do zagueiro, jogador que defendeu o clube em 356 partidas, foi oficializada nesta quinta-feira. Segundo informações do inglês The Guardian, o Derby ofereceu ao irlandês de 33 anos apenas parte dos salários que ele deveria receber até o final de seu contrato, na metade de 2020. Keogh não aceitou e desta forma uma parceria duradoura encontrou o seu fim.

“Assim como nós dissemos desde o início, o clube não irá tolerar de nenhum de seus jogadores ou staff um comportamento que coloque eles, seus colegas e um número geral do público, em risco de ter uma lesão ou pior, ou possa trazer descrédito ao clube. O clube não irá tecer mais comentários sobre o tema neste momento, até a conclusão do assunto ou de qualquer apelação potencial”, diz parte do comunicado oficial.

Keogh já acionou seus advogados e a Associação dos Jogadores Profissionais também se envolveu no assunto.

Importância no time e reação da torcida

O fato de o Derby County estar fora da primeira divisão desde 2007 ajuda a mostrar que, aos 33 anos, Richard Keogh não era o melhor zagueiro do mundo. Mas foi presença constante no time inclusive na última temporada, quando sob o comando de Frank Lampard (atual técnico do ) os Rams flertaram com o acesso à Premier League, caindo apenas nos play-offs que definiram o último dos três times que subiram para a elite.

Naquela equipe 2018-19, Keogh foi o jogador que disputou mais jogos na Championship (49) e o que mais rebateu bolas pela equipe (2018). Nenhum outro esteve mais vezes em campo nos jogos em que o Derby não sofreu gols do que o defensor – foram 11 partidas. Ou seja: ainda era bastante útil, além da história dentro do clube.

A reação dos torcedores do Derby misturou o lamento pelo erro do ídolo com a raiva pela decisão tomada pelo clube, além de questionarem por que Lawrence, que estava alcoolizado dirigindo o carro, não sofreu a mesma repreensão.

O Twitter do clube das East Midlands não chegou a postar, por ali, a nota oficial. Entretanto, as respostas a uma postagem que perguntava qual havia sido o gol mais bonito do time no mês de outubro veio acompanhado por respostas como: “Lawrence e o poste”, “Não entendo por que Keogh foi demitido e os dois motoristas se safaram”.

Após 14 rodadas na Championship, a segunda divisão inglesa, o Derby ocupa apenas a 18ª posição – a seis pontos tanto da zona de rebaixamento quanto do Top 6 que garantem vaga nos play-offs.