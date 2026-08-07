O deputado Mustafa Sarıgül elogiou a transferência do craque egípcio Mohamed Salah para o Trabzonspor, descrevendo-a como uma grande conquista para o futebol turco.

O capitão da seleção do Egito assinou um contrato de duas temporadas com o clube turco, válido até o verão de 2028, aparecendo em seguida no gramado vestindo a camisa número 10, ao lado do presidente do clube, Ertuğrul Doğan, em uma cerimônia de apresentação excepcional que roubou os holofotes do meio esportivo mundial.

Sarıgül, membro do parlamento turco pela circunscrição de Erzincan pelo partido Nova Mudança, afirmou em comunicado oficial que os clubes esportivos são um pilar fundamental no desenvolvimento e na valorização das cidades, pelo valor econômico e social que agregam, além de unir as pessoas e consolidar a unidade e a solidariedade, considerando que o Trabzonspor representa um modelo a ser seguido nesse aspecto.

Acrescentou que o sucesso do Trabzonspor em contratar um craque mundial do porte de Mohamed Salah é uma grande conquista, e uma transferência que agregará muito ao clube e ao futebol turco de forma geral, contribuindo para a elevação do seu nível, ressaltando que Salah será um exemplo para os jovens jogadores e contribuirá para o surgimento de novos craques.

Sarıgül destacou que essa transferência dará ao Campeonato Turco grande vitalidade e emoção nesta temporada, parabenizando o presidente do clube, Ertuğrul Doğan, os membros da diretoria e todos os que contribuíram para a conclusão da contratação, desejando-lhes boa sorte e sucesso.