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Salah TrabzonsporGetty Images

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Deputado turco: isto é o que ganharemos com a contratação de Mohamed Salah

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M. Salah
Trabzonspor
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Egito

Celebrou a chegada de "Mo" ao Trabzonspor

O deputado Mustafa Sarıgül elogiou a transferência do craque egípcio Mohamed Salah para o Trabzonspor, descrevendo-a como uma grande conquista para o futebol turco.

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O capitão da seleção do Egito assinou um contrato de duas temporadas com o clube turco, válido até o verão de 2028, aparecendo em seguida no gramado vestindo a camisa número 10, ao lado do presidente do clube, Ertuğrul Doğan, em uma cerimônia de apresentação excepcional que roubou os holofotes do meio esportivo mundial.

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Sarıgül, membro do parlamento turco pela circunscrição de Erzincan pelo partido Nova Mudança, afirmou em comunicado oficial que os clubes esportivos são um pilar fundamental no desenvolvimento e na valorização das cidades, pelo valor econômico e social que agregam, além de unir as pessoas e consolidar a unidade e a solidariedade, considerando que o Trabzonspor representa um modelo a ser seguido nesse aspecto.

Acrescentou que o sucesso do Trabzonspor em contratar um craque mundial do porte de Mohamed Salah é uma grande conquista, e uma transferência que agregará muito ao clube e ao futebol turco de forma geral, contribuindo para a elevação do seu nível, ressaltando que Salah será um exemplo para os jovens jogadores e contribuirá para o surgimento de novos craques.

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Sarıgül destacou que essa transferência dará ao Campeonato Turco grande vitalidade e emoção nesta temporada, parabenizando o presidente do clube, Ertuğrul Doğan, os membros da diretoria e todos os que contribuíram para a conclusão da contratação, desejando-lhes boa sorte e sucesso.

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