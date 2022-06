Deportivo Táchira 1x1 Santos: os gols e lances do empate santista na Copa Sul-Americana

A equipe brasileira não jogou bem, mas arrancou um empate valioso no final das contas

O Santos entrou muito modificado para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2022, contra o Deportivo Táchira. Pelas mais diversas razões, foram dez desfalques no total.

Ainda assim, esperava-se muito mais do time treinado por Fabián Bustos do que foi apresentado. No final das contas, o empate por 1 a 1 soou como um resultado apositivo para os alvinegros.

O time brasileiro até começou bem, mas caiu muito de rendimento ainda no primeiro tempo e viu a equipe venezuelana abriu o placar em falha de Zanocelo.

Mesmo em desvantagem, o Santos não dava demonstrações de recuperação. Quem era mais exigido era o goleiro João Paulo, que foi obrigado a fazer várias defesas – especialmente no segundo tempo.

Acontece que nem sempre há justiça no futebol, e isso acabou beneficiando o Santos nesta quarta-feira (29). No final do jogo, Ângulo recebeu bola de Carlos Sánchez e arrancou um empate valioso.

O duelo de volta está marcado para a próxima semana, e qualquer vitória leva o Santos para as quartas de final.